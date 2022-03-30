新竹元培醫大校博會明登場 釋1850個職缺招醫事人才

近年新冠肺炎疫情席捲全球，更凸顯醫事專業人才重要性。新竹市校園就業博覽會近月開跑，明天第3場將前進元培醫事科技大學舉行，主題為「醫元復始」校園就博會，現場將邀70家醫療院所等廠商設攤、釋出約1850個職缺，歡迎有需求者到場求職。

竹市府勞工處長黃錦源說，元培醫大「醫元復始」校園就博會，參與廠商包括台大、慈濟、馬偕、中國醫等各大醫療體系，以及佳醫集團、佳特透析、特效堂藥品、歐陸集團等醫療保健及生物製藥產品檢驗大廠等。

除了醫療生技等相關產業，還有醫療保健服務、食品製造、環境衛生、餐旅及休閒等產業，如王品集團、海底撈、爭鮮、京元電子等，另外還有太平洋SOGO百貨、大魯閣及gogoro等知名企業也將到場徵才，提供畢業生更多元化的職涯發展選擇。

元培醫事科技大學指出，「醫元復始」象徵從疫情中景氣復甦、希望萌芽。元培醫護健康相關系所孕育許多優秀的醫事人才，本次活動結合各系所舉辦的企業說明會，邀請各徵才企業介紹產業發展、未來趨勢及人才需求，更能精準招攬所需專業人才。

元培醫大「醫元復始」校園就博會明天也將舉辦「創業迷你市集」，邀請餐飲及文創等多種類型的創業攤位，讓同學與創業家近距離互動交流，提供創業諮詢，更加瞭解創業模式和開創職涯發展無限可能。

市長林智堅說，新竹市防疫成績卓越，在防疫工作上，從第一線醫療人員到研發疫苗的人員都是防疫的關鍵人物，而醫療產業、生醫及製藥產業招募專業人才更顯其重要性。市府結合學校資源及業界所提供的就業機會，希望培育醫療產業發展的生力軍。