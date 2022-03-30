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回饋社會！嘉南電腦捐竹市消防快速救援小組(RIT)裝備

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
嘉南電腦捐贈竹市消防局快速救援小組RIT裝備10組。圖／市府提供
嘉南電腦捐贈竹市消防局快速救援小組RIT裝備10組。圖／市府提供

新竹在地企業嘉南電腦熱心公益，董事長張育誠體恤消防人員出勤風險極高，捐贈快速救援小組（RIT）裝備10組給新竹市消防局，總金額達250萬元，由局長李世恭代表接受捐贈，並致贈感謝狀，將全面配發至10個消防分隊，讓救災更有保障。

捐贈儀式中，消防局特別安排RIT救援演練，過程中體現消防人員救災的風險，在有完整救援裝備及救援體制下，運用RIT救援包、快速救援板及空氣瓶運輸包入室救援，可快速且有效率地將受困人員救出。

消防局長李世恭說，近年國內發生數起重大火災造成消防人員殉職，RIT器材就是為快速且有效率地將受困消防人員救出，或使消防員脫離危險抵達相對安全區域，進而延長待救時間增加獲救機會。

這次RIT救援包含有快速救援板、搜索繩腿掛組、拉力繩、水帶吊掛索、空氣瓶運輸袋及三叉橇棒，可完整收納所需器材，於緊急狀況發生時，第一時間即可攜帶入室救援。

李世恭說，市長林智堅特別重視消防人力及裝備器材的充補，在任內消防局員額從224人持續增補到今年達滿編306人，實質改善同仁服勤時數，更在今年再擴編消防人力至380人，並自2023年起逐年進用，讓消防員未來朝著勤一休一或勤二休二的目標來邁進。

另外，在消防車輛及裝備器材上，更投入超過4億元經費，強化竹市消防救災能量，這次嘉南電腦捐贈RIT救援裝備，將能提升消防救災安全，感謝嘉南電腦對消防工作的支持與肯定。

捐贈儀式中，消防局特別安排RIT救援演練。圖／市府提供
捐贈儀式中，消防局特別安排RIT救援演練。圖／市府提供

新竹 消防員

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