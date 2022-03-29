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中壢一號社宅旁瓶頸道路 南亞接受協議價購進度將往前

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢一號社會住宅工程即將在今年6月完工，不過緊鄰社宅的龍東路445巷，道路狹窄問題待解決。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢一號社會住宅工程即將在今年6月完工，不過緊鄰社宅的龍東路445巷，道路狹窄問題待解決。記者翁唯真／翻攝

桃園中壢一號社會住宅工程即將在今年6月完工，不過緊鄰社宅的龍東路445巷，卻因道路狹窄會車困難，附近居民擔心，若屆時完工人車流大量增加，將增加不便；養護工程處橋樑隧道科長呂國華表示，將與南亞技術學院以協議價購方式辦理用地取得相關事宜，待用地取得後辦理相關道路拓寬工程。

市議員謝美英表示，社宅鄰近的龍東路445巷至龍昌路口約150至200公尺瓶頸道路，南亞技術學院校方已同意協議價購，建議市府先拓寬成雙向車道，以利會車，並期盼能在社宅入住前完工。

當地龍東里長張永隆指出，除了中壢一號社宅外，鄰近還有大樓，而龍東路445巷是銜接中山東路四段、往來龍福路的要道，不過卻有約150至200公尺瓶頸道路，路寬也不足8公尺，最窄處旁又有南亞技術學院的圍牆，難以想像到時用路人增加，車流回堵的情況發生。

養護工程處橋樑隧道科長呂國華表示，龍東路445巷道路拓寬案，起訖位置由龍昌路至龍東路445巷235弄，道路長度約200公尺，現況路寬6公尺，規畫拓寬至8公尺；將與南亞技術學院以協議價購方式辦理用地取得相關事宜，待用地取得後辦理相關道路拓寬工程。

中壢一號社宅為市府於2019年動工，投入48億工程經費興建地上21層、地下2層建築，住宅分作3種房型，共957戶，並可容納951輛汽車停車數及1070輛機車停車數，內部公設也將設置親子館、公托中心、日間照顧中心、社區關懷據點、幼兒園、青創、市民活動中心等7大公益設施。

桃園中壢一號社會住宅工程即將在今年6月完工，不過緊鄰社宅的龍東路445巷，道路狹窄問題待解決。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢一號社會住宅工程即將在今年6月完工，不過緊鄰社宅的龍東路445巷，道路狹窄問題待解決。記者翁唯真／翻攝

社宅 桃園

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