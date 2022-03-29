苗126線頭屋段土石崩塌擴大 延長封閉至31日
苗栗縣道126線26公里頭屋鄉路段昨天發生土石坍方，工務單位尚未搶修完成，今天又新增1處大規模崩塌，縣府表示，苗126線25至30公里延長封閉，預估31日可望單線通車。
苗126線是頭屋鄉往來獅潭、大湖的主要道路，受連日降雨影響，苗126線26.1公里處昨天上午發生落石坍方，巨大石塊伴隨土沙自山壁崩落，造成交通全面中斷。
苗栗縣政府晚間發布訊息指出，苗126線下午4時25分又發生大規模土石崩塌，新的崩塌點距離原有坍方位置約100公尺，研判無人車受困。
縣府工務處長古明弘指出，崩塌路段堆積不少巨大石塊，須先以機具破碎後才能清除，但昨天一整天雨下不停，為顧及施工人員安全，搶修進度非常有限，今天又出現第2處崩塌點，目前山壁邊坡處於不穩定狀態，影響搶通進度。
縣府表示，苗126線25公里至30公里處延長實施封閉，預估31日可搶修開放單向通車，呼籲民眾改道，利用苗26線、苗22線銜接台3線前往獅潭鄉，這段時間行駛山區道路也務必加強注意行車安全。
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