清明祭祖減空汙 桃市環保局推紙錢集中燒
清明節將至，為避免掃墓時焚燒紙錢惡化空氣品質，桃園市環保局即日起至4月5日清明連假期間，在桃園殯葬管理園區納骨塔前設有戶外搭棚祭祀區，並設置紙錢集中回收車，此外，全市公墓與納骨塔皆設有紙錢集中區，也歡迎民眾利用民政局推動的線上追思網站線上祭拜，兼顧防疫又能作環保，減少空汙排放。
環保局表示，清明節是國人傳統掃墓祭祖的時節，許多民眾會在掃墓時燒紙錢以表達對祖先追念之意，但露天燃燒產生的PM2.5及其他有害汙染物質，不僅危害人體健康，產生大量濃煙恐造成視線不良，更嚴重影響交通安全。
為減少空汙、PM2.5，環保局即日起至4月5日，提供民眾紙錢集中清運服務，有需求的民眾可將紙錢集中於納骨塔、公墓指定地點，並以電話連絡環境清潔稽查大隊各區中隊收運有需求的民眾可將紙錢集中於納骨塔、公墓指定地點，並以電話連絡環境清潔稽查大隊各區中隊收運。
此外為維持空氣品質，環保局表示，稽查員將不定時、不定點針對露天燃燒熱區加強稽查，阻絕露天燃燒，同時運用科技儀器包括縮時攝影機、監視器、UAV無人載具加強蒐證，違反者可處1200元至10萬元以下罰鍰；若違反者為工廠，將處10萬元以上500萬元以下罰鍰，期盼民眾以3R原則「尊敬（Respect）、替代（Replace）、少量（Reduce）」虔誠祭拜。
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