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桃園第4屆青諮委員會今上任 持續關注多元議題

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園第3屆青諮委員會昨期滿卸任。記者翁唯真／攝影
桃園第3屆青諮委員會昨期滿卸任。記者翁唯真／攝影

桃園市政府於2016年成立桃園市政府青年諮詢會，至今即將邁入第4屆，今3月29日為青年節，第3屆的39位委員於昨日任期滿，今於青年局辦理交接，桃園市長鄭文燦今出席表示，青資委員人才來自四面八方，委員們的提案也都有了解是否有合適的可以導入市政。

第3屆青年諮詢委員於2年任期中共召開16次的專題會議，從桃園經濟建設到多元文化發展，及社會住宅和長照關懷等多項市政議題，與市府各局處交換想法與經驗。

現年27歲的第3屆青諮委員洪以柔，本身在桃園創業成立海洋公關公司，除了推廣教育外還有研發回收海廢的機具，擔任委員期間有很多參訪市政的機會，有些局處也相當重視青年的聲音，能直接面對面的和執行政策者溝通；而26歲的潘念岑本身為原住民及社工師，因此當委員期間很注重社會福利及長照相關議題，就社工專業來看相關政策。

第4屆委員擔任壢景町館長的28歲黃薇，期許在任期間能找到更多的夥伴，一起為家鄉注入更多活力，並關注各個藝文館設的軟硬體設施、保存等。

鄭文燦表示，青諮委員把青年的多元公共參與展現出來，也會辦參訪、論壇及創新提案，導入市府成為新政策，這幾年做了許多新嘗試，例如職場體驗、社會企業育成、見習地方創生還有青年投入地方創生計畫，以不扼殺想像力，沒有教條邊界的讓大家可以提出各式看法，讓桃園保有多元的動力。

桃園第4屆青諮委員會今上任。記者翁唯真／攝影
桃園第4屆青諮委員會今上任。記者翁唯真／攝影

青年 桃園 鄭文燦

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