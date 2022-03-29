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挨批「祝壽市長」 鄭文燦回擊「這樣質詢不會加分」

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議員黃敬平（左）批市長鄭文燦是「祝壽市長」、「歪樓市長」，鄭文燦也回擊「這樣質詢不會加分」。圖／翻攝自桃園市議會錄影
桃園市議員黃敬平（左）批市長鄭文燦是「祝壽市長」、「歪樓市長」，鄭文燦也回擊「這樣質詢不會加分」。圖／翻攝自桃園市議會錄影

桃園近期大火頻傳，大潭電廠也傳新冠肺炎疫情。市議員黃敬平今在議會定期會市長施政報告時，指市長鄭文燦事發後仍在外縣市跑攤，跟人切蛋糕、唱生日快樂歌，心思根本不在桃園，怒批「祝壽市長」；對此，鄭文燦也當場回擊「這是抹黑」，強調最近幾次火災和疫情都是他在指揮。

黃敬平今在議會指出，楊梅家樂福物流中心大火除了造成空汙，濃煙落塵也影響周邊社區空氣品質，危害民眾身體健康，部分農田魚池也被污染，市府除裁罰業者，也應比照2017年泰豐輪胎大火模式，由市府出面替民眾追討損失。

鄭文燦表示，消防法規未規定火災受災戶要賠償鄰近居民，但市府有請業者負起企業社會責任，給予地方補償。泰豐當時是因為影響周邊19個里，規模較大，所以由市府協助，而這次家樂福物流中心影響範圍較小，所以由楊梅區公所協助。

話題一轉，黃敬平提到桃園近半年發生許多大事，鄭文燦卻在外縣市趴趴走，「諸如3月27日疫情時跑去新莊祝壽、3月10日至14日五天四火時到台南觀禮，1月2日桃機疫情時到台中站台輔選，甚至去年11月21日超商店員遇刺也跑去台北公投宣講，到底算什麼父母官？」

黃敬平指大潭疫情27日爆發，鄭文燦當天到新北市新莊出席新北市嘉義同鄉會幹部就職典禮，還跟民眾一起切蛋糕、唱生日快樂歌，而去年為了防疫拆籃筐也是歪樓作法，因此批評鄭是「祝壽市長」、「歪樓市長」。

面對批評，鄭文燦也回擊「這樣質詢不會加分」，並強調行程都是公開行程，且95%時間都放在市政，反指對方抹黑。他強調自己沒辦法預知火災何時發生，但最近幾次重大火災及疫情都是他在指揮，自己也去現場非常多次，民眾會了解他的心思是放在桃園。

新聞處長詹賀舜事後表示，無論疫情或災情，市長都是第一時間指揮各種作為。議員不需要以移花接木的方式，或是時間錯置的方式來誤導民眾的認知。今年1月3日第一個確診病例發生後，市長就停止參加輔選活動，議員仍以錯誤資訊質詢，說市長在疫情期間還在站台，這是典型的製造假訊息。

桃園市議員黃敬平指市長鄭文燦在疫情發生時仍到新北跑攤切蛋糕、唱生日快樂歌，批評鄭是「祝壽市長」。圖／黃敬平提供
桃園市議員黃敬平指市長鄭文燦在疫情發生時仍到新北跑攤切蛋糕、唱生日快樂歌，批評鄭是「祝壽市長」。圖／黃敬平提供
桃園市議員黃敬平指市長鄭文燦在疫情發生時仍到新北跑攤切蛋糕、唱生日快樂歌，批評鄭是「祝壽市長」。圖／翻攝自桃園市議會錄影
桃園市議員黃敬平指市長鄭文燦在疫情發生時仍到新北跑攤切蛋糕、唱生日快樂歌，批評鄭是「祝壽市長」。圖／翻攝自桃園市議會錄影

疫情 鄭文燦

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