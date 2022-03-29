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第2屆苗栗FUN YOUNG跑酷越野障礙賽 521飛牛牧場開跑
苗栗縣政府主辦的第2屆「苗栗FUN YOUNG跑酷越野障礙賽」敲定5月21日在通霄飛牛牧場熱情開跑，縣長徐耀昌今邀跑酷達人韓老師擔任推廣大使，分享跑酷密技，這屆的越野障礙賽規畫隱藏版本攀岩關卡等大家來挑戰，縣府歡迎有興趣者踴躍報名，但配合防疫規範，僅開放至少接種2劑疫苗者參加。
縣府勞青處長彭德俊表示，第1屆跑酷越野障礙賽前年12月舉辦，路線規畫與關卡設計大受青睞，吸引逾1600人參加。今年同樣規畫3公里體驗組和12公里挑戰組進行，預定受理1200人報名。
徐耀昌感謝贊助單位台電通霄發電廠和提供場地的飛牛牧場，他認為這項活動有助拉近親子情感，當場指示在量能許可下，應加碼受理國內報名，讓更多熱愛這項運動的民眾能參加。
跑酷達人韓老師帶領團隊出席在縣府大廳辦的宣傳會，以純熟動作示範攀爬跑跳技巧，分享跑酷基本要領，強調安全為首要原則，其次融合速度、流暢及效率等元素，就可輕鬆完成全程。
彭德俊指出，第2屆FUN YOUNG跑酷越野障礙賽融入攀爬跑跳的新型態運動，除了保留首屆10大關卡受青睞的部分，也加入創新的攀岩橫移等項目，分為適合親子參加的3公里體驗組、12公里的競技挑戰組，希望未來能成為苗栗特有的休閒運動品牌，提升在地觀光休閒產業的效益。
勞青處表示，親子組和挑戰組費用分別為500元和600元，可獲機能排汗衫、完賽獎牌、野餐墊及飛牛牧場門票等紀念品，物超所值，其中12公里挑戰組提供20萬元的總獎金，第1名可獲3萬元，沿途還安排啦啦隊和補給站為選手加油，提供補給品，還有菁市集展售特色文創和農特產品、青年團隊表演，要讓參賽者不虛此行。報名至 4月25日止，活動資訊可上伊貝特報名網或搜尋「苗栗 FUN YOUNG 跑酷越野障礙賽」。
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