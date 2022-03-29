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桃園寶貝潛能夢想起飛工作坊 強化身心障礙者工作能力

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
參賽學員要經過包裝作業、清潔打掃到烹飪3大檢測關卡。記者鄭國樑／翻攝
參賽學員要經過包裝作業、清潔打掃到烹飪3大檢測關卡。記者鄭國樑／翻攝

桃園市寶貝潛能發展中心附設夢想起飛工作坊，今天舉辦第2屆「最佳好青年檢測」活動，有12位身心障礙青年參加，從包裝作業、清潔打掃到烹飪3大檢測關卡展現自信和平日的學習成果。

雅雅進工作坊的時候，因為不喜歡清潔打掃，常常生氣且焦慮，經過教保老師的鼓勵與教學課程，雅雅一步步練習，現在漸漸喜歡清潔打掃的工作，還會利用假日打工，媽媽非常開心。雅雅今天完成3關的檢測，榮獲最佳好青年獎，還自信地用手勢比出了讚，對自己說「我好棒」。

寶貝夢想起飛工作坊以「美好生活」評量身心障礙青年各方面的表現，讓他們了解自己的潛力、能力與特質，並且培訓擁有烘焙點心、清潔打掃及包裝代工等工作能力，幫助身心障礙青年的未來走的更穩更遠。教保督導曾筱歡說，今天青年們表現得都很棒，去年獲得最佳好青年第1名的君君，進入工作坊累積了800多個小時的練習時間，不但工作能力提升，去年8月還轉入庇護工場成功就業，有份穩定收入，期望在工作坊的青年能像君君一樣，能自立生活。

寶貝潛能發展中心總督導賴文婷說，小宇去年獲得第3名，努力1年後，今年拿下第1名，青年們過去一整年的學習進步很多，今天展現無比的熱忱與自信心，期望他們的努力讓更多人看見，讓社會環境更加友善。

寶貝潛能中心為了服務更多身心障礙者，已於八德茄苳路成立「寶貝夢想起飛工作坊–八德站」，目前正在招生中，有需要的民眾歡迎電話洽詢（03）3495319。

寶貝潛能「最佳好青年檢測」，12位身心障礙青年參加。記者鄭國樑／翻攝
寶貝潛能「最佳好青年檢測」，12位身心障礙青年參加。記者鄭國樑／翻攝

青年 桃園

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