空汙重罰美福500萬 桃環保局：限期4月12日清完廢棄物

桃園市蘆竹區美福倉儲大火發生至今逾2週仍未完全清理火場，倉儲內大量未清除的腐肉持續產生腐臭味，讓當地居民極度不滿。市府環保局今天表示，因美福火災產生大量粒狀汙染物及異味，嚴重影響周邊空氣品質及居民，因此依違反空汙法32條規定，處最高罰鍰500萬元，另限期該公司於4月12日將廢棄物清除完畢，若逾期將依違法廢清法相關規定處罰。

環保局表示，該公司自火警以來，環保局每天都有派員前往現場量測總揮發性有機物濃度，也調動移動式監測車至下風處南崁高中監測，經監測結果，大環境的空氣品質空氣品質介於「良好」至「普通」等級間，然而該公司因管理不善產生火警，並產生大量粒狀汙染物及異味，嚴重影響周邊空氣品質及居民，因此重罰500萬元。

環保局指出，環保局已以最快速度審核完成該公司所提的廢棄物處置計畫書，並要求該公司以最快速度完成現場廢棄物的清理，同時設法降低現場異臭味，另稽查員持續多次至下游南崁溪取水檢測水質，酸鹼度為中性、水溫為正常範圍， 未檢出重金屬銅、鎳。