竹縣行動主管會報到湖口 楊文科盼生命紀念園區獲支持

新竹縣政府「縣政新幹線」行動主管會報29日來到湖口鄉，日前縣府在湖口舉辦縣立生命紀念園區環境影響評估公開說明會，遭地方民眾反對、民代輪番砲轟，拒絕湖口再有第二座生命紀念園區，今日地方民代仍非常關心進度，而縣長楊文科也強調設立生命園區會再與鄉民多溝通，盼獲得支持。

興建新竹縣立生命紀念園區是縣長楊文科「五支箭」重大施政之一，選定在湖口鄉波羅段655地號等10筆土地辦理，去年7月取得國防部撥用土地後，預計開發殯儀館6間禮廳、火化場4座爐、納骨塔近7萬罐和管理服務中心等，盼提供「殮、殯、奠、祭」一條龍服務。

不過興建生命紀念園區受地方強力反對，波羅村長葉豐田大吐苦水，他認為縣府要在波羅村蓋生命紀念園區，讓身為民選村長的他壓力很大，村內已經有一個長生天生命紀念園區，公部門要用怎樣的說詞說服村民接受再蓋一座的「殘酷」事實，總不能人問波羅村有什麼好？只能回答「埋死人」，這樣不對。

葉豐田說，他一定站在村民立場發聲，人都是自私的，最好不要在波羅村，更直言設立生命紀念園區對地方是減分、沒有加分，希望縣府在計畫重大建設要合乎民意。

縣議員何建樺表示，希望縣府先解決湖口交通建設，而非先針對生命紀念園區這種嫌惡設施，質疑當初選址為何選在已經有生命紀念園區的湖口，而不選在竹北，況且鄉民對於要設生命紀念園區之事還是很不清楚，顯現縣府與民溝確實出現問題。

鄉民代表會副主席巫光生則表示，既然縣府對生命紀念園區已有審慎評估，希望能多與當地村長、居民溝通，湖口不反商，如果真有需要就做，但不要妨礙地方好環境，更強調須回饋地方，也希望縣議員們能幫忙把關。

民政處長賴江海表示，老有所終是縣府既定政策，過程會與鄉親構通，一定用最嚴謹最高標準評論這件事，經由專家審議，中間過程會盡力達到鄉親的要求，對於縣府重要政策希望鄉親多支持、諒解。

楊文科則指出，政策要施行前一定有先行規畫，新竹縣人口一直增加一年往生3000多人，考量公家納骨塔未來會不敷使用，縣府規畫建設讓大家感覺尊嚴、溫馨的生命園區，是為縣民的福祉考慮，「沒有人那麼傻，去做會被罵的事」，但他願意承擔。