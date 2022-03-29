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竹市左岸景觀優化生態改善 可騎單車賞鳥享慢活

中央社 / 新竹市29日電

新竹市長林智堅今天表示，市府優化頭前溪左岸10公里自行車道，並在自行車道旁種植喬灌木，左岸沿途設有5處生態觀景平台，讓民眾更親近大自然。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，過去頭前溪左岸缺乏整體規劃，長期閒置導致雜草叢生、被倒置廢棄物，市府重新整理、施工，讓左岸變身微笑水岸，還原河濱風景豐富、陸海交會景色。

林智堅說，市府在自行車道旁重新種植喬灌木等，讓自行車在騎乘時，不會被雜草阻擋車道，還設置溪埔子人工濕地與柯子湖人工濕地自行車道支線，讓民眾方便前往，近距離觀賞水生動植物。

林智堅指出，在溪埔子人工濕地與柯子湖人工濕地曾見到保育級動物魚鷹、白鼻心等出沒，還有香蒲、台灣水龍等台灣特有種植物；生態池中的陸島棲地，因季節更替也吸引過境候鳥駐足停留，如小水鴨、紅冠水雞等，民眾可前往賞鳥。

新竹市環保局表示，新竹左岸也設有滑輪公園，適合兒童自行車、兒童滑板車、溜冰鞋等滑輪運動；另設有「狗狗公園」，提供毛小孩飲水、狗便袋、能歇息的休憩棚及座椅等設施。

人工濕地 自行車 車道

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