桃園將禁用黑色垃圾袋 民眾批政策倉促

桃園4月起實施倒垃圾要用可透視垃圾袋，7月宣導期滿後，違規將罰1200至6000元，引發不少民眾抱怨政策倉促，指先前購買的黑色垃圾袋還很多，無法在7月前用完，多名議員也認為環保局宣導不力，很多民眾以為4月開始就要罰錢，應利用志工自強活動加強說明，透過志工廣為周知。

民進黨市議員黃家齊表示，環保局實施倒垃圾要用可透視垃圾袋，雖然立意良善，但事先沒有跟基層溝通過，有些里長為了環境清潔，辦公室已經買了很多垃圾袋，數量甚至多達好幾箱，7月前根本用不完；國民黨市議員周玉琴也關心同樣話題，指環保局沒說清楚可透視的定義，讓很多民眾擔心受罰。

市議員呂林小鳳、郭麗華、余信憲和黃景熙等人也認為環保局宣傳不力，指最近疫情趨緩，很多活動復辦，包括環保局的志工自強活動，但不見過程有宣傳教育，許多人參加完活動仍不知道有新政策，顯然錯失最佳宣傳機會。

議員們建議環保局在宣傳方面要再加強，趁志工活動時加強宣導，讓志工把正確資訊帶回社區，傳達給民眾。

環保局長呂理德表示，可透視垃圾袋政策是為了讓垃圾能更有效的分類，逼出廚餘，減少一般垃圾的垃圾量。針對里長採購社區環保志工用的黑色垃圾袋，環保局也在研議由環保局購回或其他配套措施，至於民眾手邊未使用的不透明垃圾袋，建議可改為環保購物袋或裝資源回收物、廚餘等物品使用。

呂里德也說，環保局未來會透過多元管道宣傳，目前已透過網路及社區宣導單方式宣傳，預計4月會在垃圾車綁布條，機關單位和公車也會有大型海報，也會利用捷運車廂廣告及電台廣為宣傳。