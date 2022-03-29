湖口王爺壟運動公園啟用 明年舉辦全中運滑輪溜冰賽

新竹縣湖口鄉首座大型運動公園「王爺壟運動公園」，歷經4籌畫、3年興建期，29日在中正國中舞獅隊精采演出下，由新竹縣長楊文科、湖口鄉長林志華、議員、鄉民代表等人共同剪綵宣布正式落成啟用，除了讓鄉親有新的運動休憩空間，楊文科也宣布，明年全中運滑輪溜冰賽事就在湖口。

湖口王爺壟運動公園位於中山路與達生路間，占地約3.03公頃，教育局指出，內部設施包含4座風雨籃球場、滑輪溜冰場、多功能草地、公共廁所及行政管理中心附屬設施館等主要設施，總經費約1.88億元，落成啟用後將由湖口鄉公所後續維護管理。

「湖口整個蛻變了」楊文科說，明年新竹縣首次承辦全中運，其中滑輪溜冰競賽，就選在王爺壟運動公園新的標準直排輪場地，將集聚全國最優秀的選手爭取滑輪溜冰競賽的最高榮耀，這是湖口的驕傲，歡迎鄉親一同來迎接全國賽事。

教育局表示，王爺壟運動公園除了規畫興建標準直排輪場地，也有設置多功能槌球場及風雨球場來聚集老中青三代不同年齡層的運動人口，讓王爺壟運動公園成為湖口鄉民眾生活的據點，盼達成「運動生活化」的新方向。