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重大火災、疫情都不在？市議員批鄭文燦「祝壽市長」

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議員黃敬平（左）調侃市長鄭文燦 （前排右一）是「祝壽市長」、「歪樓市長」，鄭則回擊「這是抹黑」。記者陳俊智／攝影
桃園市議員黃敬平（左）調侃市長鄭文燦 （前排右一）是「祝壽市長」、「歪樓市長」，鄭則回擊「這是抹黑」。記者陳俊智／攝影

桃園近來大火頻傳，美福倉儲與家樂福物流中心情況最為嚴重，濃煙落塵影響附近鄰里生活品質。市長鄭文燦今天到議會做施政報告，國民黨多名市議員希望比照2017年泰豐輪胎大火，由市府成立「求償專案小組」，替民眾爭取補償，民進黨議員也要求市府檢討倉儲防災量能及爭取消防員應有福利。

美福倉儲大火至今20天，消防局初步調查結果出爐，局長謝呂泉指火災原因可能跟電器有關，但還需要進一步分析認定。

國民黨議員黃敬平、葉明月、涂權吉等人都指楊梅家樂福大火落塵影響周邊學校、住戶空氣品質，附近農作物被污染，同黨市議員褚春來也指美福還有復燃疑慮，現場瀰漫惡臭。

黃敬平指鄭文燦在近幾次重大事件發生時都不在桃園，甚至跑到外縣市切蛋糕，調侃鄭是「祝壽市長」、「歪樓市長」；市議員舒翠玲也說，桃園從2015年到現在發生40多起大型工廠嚴重火警，執政者應該好好坐在辦公室，想辦法改進，不要讓災害再發生。

民進黨議員彭俊豪關心未來其他工廠防災情況，議員陳雅倫也指消防員超勤加班費有1萬7千元的天花板，對消防員不公平。

針對重大事件人都不在的說法，鄭文燦回應「這是抹黑」，強調最近幾次嚴重火災和疫情都是他在指揮。

鄭文燦表示，大火過後，消防局已對境內大型倉儲做防災體檢，市府也認為大型倉儲防災要分艙分流，已建議中央修改法規。至於消防員加班費有天花板，他也認為不合理，已跟人事總處反應，目前是以獎金方式額外發放。

關於災後咎責及補償問題，環保局就空污部分已對美福、家樂福開出500萬元罰單，也要求業者要想辦法補償附近鄰里，但最近2次事件與泰豐輪胎影響範圍不同，所以處理方式也會不同。

消防員 鄭文燦

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