快訊

中市4足跡曝光！麥當勞、鍋貼名店、太原球場、清水休息站

台7線慈湖路段落石坍方 桃警管制單線雙向通車

中央社 / 桃園29日電

桃園市復興區台7線7.5公里處慈湖路段，今天上午11時許突然發生落石坍方，警方獲報立即進行警戒並疏導管制，同時通知復興工務段派員處理，目前台7線交通單線雙向通車。

桃園市警局大溪分局發布新聞稿，上午11時許接獲民眾通報，在台7線7.5公里處慈湖路段發生道路坍方，三層派出所緊急派員前往，發現是道路邊坡土石滑落佔據一個車道，面積約15平方公尺，受到這起意外事故影響，造成台7線交通僅能單線雙向通車。

大溪分局指出，三層派出所已經派員於事故現場的兩端警戒，並進行疏導管制，同時立即通知復興工務段前往處理，預計下午2時前可排除土石，後續將進行邊坡固樁工程，大溪分局也呼籲，計劃行駛台7線路段用路人減速慢行，注意行車安全。

桃園 慈湖

延伸閱讀

慈湖台7線邊坡土石坍方 單線通車、工務段搶修中

尖石竹60線秀巒段土石崩落 已搶修恢復通車

三峽台7乙線落石坍方交通雙向阻斷 3小時後恢復暢通

影／山區大雨落石 梨山對外交通其中2條路線已搶通

相關新聞

重大火災、疫情都不在？市議員批鄭文燦「祝壽市長」

桃園近來大火頻傳，美福倉儲與家樂福物流中心情況最為嚴重，濃煙落塵影響附近鄰里生活品質。市長鄭文燦今天到議會做施政報告，國...

機車兩段式左轉沒告示牌但有畫格 桃交通局:沒強制待轉

機車騎士在路上行駛，若要左轉都必須停等在待轉格內，有民眾發現，有些路口只畫機車待轉格，卻沒提醒兩段式左轉的告示牌，讓人擔...

桃園將禁用黑色垃圾袋 民眾批政策倉促

桃園4月起實施倒垃圾要用可透視垃圾袋，7月宣導期滿後，違規將罰1200至6000元，引發不少民眾抱怨政策倉促，指先前購買...

北健「大開眼界」免費為桃園5區弱勢學童配眼鏡

桃園北健有線電視與嘉新眼鏡合作推出「大開眼界」，全額補助弱勢學童配眼鏡，減輕家庭負擔。　

推口腔癌防治獲表揚 他憂學生接觸電子煙成國安問題

4月2日是社工日，桃園市政府日前表揚績優社工，其中服務陽光基金會桃竹中心的社工師歐東隆，長期勤走校園第一線，每年宣導接觸...

桃園30年復旦人行陸橋老舊 今晚8：30封路拆除車輛改道

桃園市平鎮區環南路及廣平街口、毗鄰復旦國小旁的復旦人行陸橋，在地使用30多年，由於橋齡過高，加上使用率過低、陸橋的墩柱及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。