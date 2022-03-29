北健「大開眼界」免費為桃園5區弱勢學童配眼鏡

桃園北健有線電視與嘉新眼鏡合作推出「大開眼界」，全額補助弱勢學童配眼鏡，減輕家庭負擔。

北健表示，國小每年都會進行視力檢測，許多學童經過評估後須配戴眼鏡矯正視力，北健因此與嘉新眼鏡合作，補助桃園、龜山、八德、蘆竹、大園5個行政區國小弱勢學童免費配眼鏡，只要透過線上登記取得眼鏡兌換券，前往指定眼鏡行出示「大開眼界兌換券」、低收或中低收入戶證明及戶口名簿等相關文件，就能檢測視力並且免費配眼鏡。

中嘉寬頻北健總經理許巧妮說，為了讓資源落實到真正有需要的家庭，補助一律放寬標準，沒有政府低收資格，但持有導師的弱勢證明文件，也可以線上登記、享有同樣免費配眼鏡的服務。

嘉新眼鏡行老闆魏良安開業超過20年，他很高興能和北健合作有意義的活動，這兩年疫情對弱勢族群的衝擊真的很大，希望自己的一分心力能給他們一點幫助，同時考量到孩子的上課需求，幫弱勢學童配的眼鏡都是採用抗藍光鏡片，讓他們能看得清晰，眼睛視力也做好保護。

龜山區龍壽國小校長張雅筑帶著3位學童到眼鏡行配眼鏡，同學們做好檢測後就在店裡各自挑選自己喜歡的眼鏡，二年級李姓學童原本就戴眼鏡，但度數已經不合適，家庭經濟難幫她換眼鏡，「大開眼界」補助計畫讓她擁有一付新眼鏡，非常地開心。

許巧妮表示，「大開眼界」即日起至5月31日，不限名額，如果成效良好會研擬擴大辦理。