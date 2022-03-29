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機車兩段式左轉沒告示牌但有畫格 桃交通局:沒強制待轉

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢康樂路左轉延平路一段路口，無放置提醒牌確有畫設待轉格。記者翁唯真／攝影
桃園中壢康樂路左轉延平路一段路口，無放置提醒牌確有畫設待轉格。記者翁唯真／攝影

機車騎士在路上行駛，若要左轉都必須停等在待轉格內，有民眾發現，有些路口只畫機車待轉格，卻沒提醒兩段式左轉的告示牌，讓人擔心若因此忽略待轉遭警開罰，豈不吃虧，桃園巿交通局表示，若有提醒告示牌加上畫設待轉格才需強制待轉，若只具備一項則是給騎士多一個選擇。

黃姓機車騎士表示，騎車在路上若沒有待轉的提醒告示牌，有時真的會忽略這個路口有沒有待轉格，加上有時候路口突然新畫設了待轉格，臨時改變有時也讓人措手不及。

以中壢區康樂路及延平路一段為例，康樂路上要左轉延平路一段路口有畫設機車待轉格，然而待轉前路口沒有提醒告示牌，讓不熟悉的用路人相當困惑。

交通工程科長劉廣堂說，因為部分路口我們沒有強制兩段式左轉，但有些民眾可能車速慢或比較不敢直接左轉，但在這些地方還是會畫設待轉格供待轉。

劉廣堂指出，如果是強制待轉的路口，牌面和待轉格就都需要設置才符合規定，如果只有待轉格，就不須強制待轉，讓民眾有另一個選擇。

中壢交通中隊長楊孟竟表示，警方執法抓未依規定兩段式左轉的會是具備提醒告示牌及待轉格，避免引起爭議。

桃園中壢康樂路左轉延平路一段路口，無放置提醒牌確有畫設待轉格。記者翁唯真／攝影
桃園中壢康樂路左轉延平路一段路口，無放置提醒牌確有畫設待轉格。記者翁唯真／攝影
機車要待轉路口，都會放置2段式左轉提醒牌。記者翁唯真／攝影
機車要待轉路口，都會放置2段式左轉提醒牌。記者翁唯真／攝影

機車騎士 桃園

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