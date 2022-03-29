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推口腔癌防治獲表揚 他憂學生接觸電子煙成國安問題

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
社工師歐東隆長期在校園宣導口腔癌防治，今年獲桃園市政府表揚。圖／陽光基金會提供
社工師歐東隆長期在校園宣導口腔癌防治，今年獲桃園市政府表揚。圖／陽光基金會提供

4月2日是社工日，桃園市政府日前表揚績優社工，其中服務陽光基金會桃竹中心的社工師歐東隆，長期勤走校園第一線，每年宣導接觸超過1萬2000人，他期盼社會上有更多人注意口腔癌病友的需求，同時更要防範下一代沾染電子煙等有毒物質，特別是在少子化的社會裡，更是刻不容緩的國安問題。

歐東隆來自離島澎湖，2018年研究所畢業後，進入陽光基金會桃竹中心服務，服務過程中他看見許多病友們因為切除癌變的患部，導致明顯的顏面損傷，不願意再走出家門與人群接觸，又或者在生命臨終階段，因各種治療及無法正常開口飲食受苦。

歐東隆提到，自己曾遇到一位江大哥，才認識對方8個月時間就離世，患病時年紀更未滿35歲，留給父母、家人無窮盡的悲痛，因此每當他接觸到有菸、酒、檳榔習慣的民眾時，即便是初次接觸，都會忍不住多一句勸阻，哪怕是屢吃閉門羹，也會提醒要記得定期檢查口腔健康。

歐東隆說，台灣深受菸檳、飲食文化的影響，口腔癌發生率是世界之冠，近年他在校園宣導時，也發現雖然食用檳榔的學生逐漸減少，但有越來越多孩子接觸菸品甚至是電子煙，甚至將其視為一種時尚，令人倍感憂心。

歐東隆表示，自己今年獲得表揚，雖是個人獎項，但其實是對工作團隊的肯定，特別是協助口腔癌病友以及在校園推廣菸、酒與檳榔防治工作，在社福工作中是十分小眾的領域，也希望大眾用正向眼光，一起協助口腔癌病友。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

社工師歐東隆長期在校園宣導口腔癌防治，今年獲桃園市政府表揚。圖／陽光基金會提供
社工師歐東隆長期在校園宣導口腔癌防治，今年獲桃園市政府表揚。圖／陽光基金會提供

口腔癌 社工

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