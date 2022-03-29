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桃園30年復旦人行陸橋老舊 今晚8：30封路拆除車輛改道

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
i桃園市平鎮區復旦人行陸橋今晚8時30分起施工拆除，周邊道路封閉，請車輛改道。圖／平鎮區公所提供
i桃園市平鎮區復旦人行陸橋今晚8時30分起施工拆除，周邊道路封閉，請車輛改道。圖／平鎮區公所提供

桃園市平鎮區環南路及廣平街口、毗鄰復旦國小旁的復旦人行陸橋，在地使用30多年，由於橋齡過高，加上使用率過低、陸橋的墩柱及階梯相連體積龐大，常造成行車、民眾用路人視覺、行動影響，平鎮區公所今天上午表示，市府養工處試辦封閉作業期滿決定拆除，預定今天、明天兩個晚上分2階段施工拆除，今晚8時30分起第一階段陸橋主體拆除施工，行經車輛或用路人請改道，避免延誤行程。

平鎮區公所表示，復旦人行陸橋靠近復旦國小旁，早期提供師生上、下學安全，至今使用30多年，如今使用率偏低、陸橋老舊且體積龐大，從上月來試辦封閉陸橋21天後取得共識，決定今天、明天兩個晚上施工拆除該陸橋，提升市容景觀及行車、人行路品質。

復旦陸橋2階段拆除及管制路段，第一階段今天晚上8時30分至30日清晨5時，進行橋梁主體結構吊放拆除施工，期間環南路（自民族路二段至育達路）全線封閉、復興街、廣平街（自廣德街至廣成街）雙向車道封閉；第二階段明天（30日）晚上9時至31日清晨5時，進行陸橋樓梯及立柱拆除施工，封閉及管制道路相同。

平鎮區公所、平鎮警分局表示，復旦人行陸橋拆除施工時段，請用路人及汽機車依管制疏道路線提早改道，並依義交人員引道行駛，利用廣德街、廣成街及銜接育達路通行，避免延誤行程造成不便。

桃園市平鎮區使用30多年的復旦人行陸橋，今晚8時30分起施工拆除，請車輛改道。記者曾增勳／攝影
桃園市平鎮區使用30多年的復旦人行陸橋，今晚8時30分起施工拆除，請車輛改道。記者曾增勳／攝影

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