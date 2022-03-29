低收及中低收入戶加發生活補助 竹市預計6800人受惠

近來國內經濟發展穩定，新竹市府今指出，為讓經濟成長果實與民眾分享，將配合行政院加發補助政策，針對今年3至12月核定列冊竹市低收入戶及中低收入戶的民眾加發生活補助，低收入戶每人每月加發750元，中低收入戶每人每月加發500元，符合資格者無需申請，3月份的加發補助款會在30日直接匯入民眾郵局帳戶。

社會處表示，這次低收入戶及中低收入戶加發生活補助對象，不限兒童、少年或長者，只要是竹市列冊低收入戶及中低收入戶資格者，都是加發補助款的對象，從今年3至12月，每月加發一次，共約有6800名低收入戶及中低收入戶民眾受惠。

社會處表示，為減少市民舟車勞頓，這項加發生活補助民眾免申請，只要是符合資格者，社會處會主動將補助款匯入民眾郵局帳戶，存摺上會註明「行政院發」的文字。

如因特殊因素，如帳戶被凍結或列為警示戶，而無撥款帳戶，平時以支票方式領取補助的民眾，加發生活補助款項仍以支票發放。