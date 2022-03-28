竹風基金會贊助百萬元 要讓泰雅孩童赴日傳遞美聲

竹風教育基金會今天向「拿互依&馬胎合唱團」捐贈200萬元，希望作為合唱團員的赴日旅費，讓泰雅族的孩子能到日本傳遞美聲，牽起兩國情誼；竹風董事徐子鑑表示，蔦屋書店進駐竹北後，更要提供優秀的偏鄉學生選書，希望鼓勵更多泰雅族的孩子。

徐子鑑表示，基金會的200萬元贊助，是要圓合唱團孩子出國的夢，因為這些孩子明明有天籟之音，卻因為資源不足而無法出國展現實力，希望透過贊助計畫，讓合唱團出國演出，成為台灣之光。

尖石國小校長陳智明說，他們合唱團的孩子總共有約60人，主要為泰雅族國、國中的學生，包含嘉興國小、泰雅學堂組成，目前成立已經5年，孩子們的演出在國內獲得許多掌聲，未來如果全球疫情趨緩，開放國際交流，合唱團就能成行。

合唱團員今天在贊助儀式上，也特別演出獻唱「乘著氣球上天空」、「看見彩虹」、「泰雅歡樂歌」等多首曲子，獲得現場與會者熱烈掌聲，其中更有日本蔦屋書店總經理橋本龍之介，他提到這些曲子非常優美，其中更有他熟悉的日本曲，希望孩子們能到日本交流。