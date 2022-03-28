尖石後山傳崩山 秀巒部落與司馬庫斯對外交通中斷

新竹縣尖石鄉後山晚間因大雨驚傳山崩，導致秀巒道路27K處大坍方，居民指出這是對外唯一聯外道路，因此目前完全無法通行，現場有大型機具正在搶修，不過因雨勢持續、落石不斷，仍無法預估搶通時間。

據當地部落居民指出，崩塌的位置位於秀巒道路白歡溪往秀巒部落約300公尺處，過去少有坍方，近日有工程正在進行，沒想到晚間突然發生邊坡崩塌，居民就稱「多年來不動它相安無事，一動了它，卻萬土崩石」。

據現場路過民眾表示，目前秀巒道路田埔與秀巒間交通中斷，雙向都無法通行，秀巒部落以上，包含泰岡、新光、司馬庫斯等都無法下山，猶如暫成孤島，只能在現場等候大機具搶通，可是入夜後山區雨勢持續，十分危險。

橫山警分局秀巒派出所表示，晚間就有民眾通報坍方，目前仍在搶修中，不過仍無法確定何時能搶通，提醒民眾雨天山區行車注意車前狀況，也要避開易落石路段，以免發生行車意外。