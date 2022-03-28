東勢國小停課師生PCR檢測 桃園市府：430人全部陰性
桃園市台電大潭電廠移工群聚事件，其中一名外包廠商員工染疫，與他同住就讀平鎮區東勢國小的女兒，亦在匡列居隔採檢確診，東勢國小緊急通報師生今天早上起停課、並要求返校PCR採檢，市府新聞處今天下午公布，平鎮東勢國小師生匡列採檢430人，檢驗結果皆為陰性。
大潭電廠移工爆發群聚感染事件後，家住平鎮區東勢國小學區的大潭電廠外包商員工染疫，波及他女兒確診，東勢國小今天起停課至4月5日，師生均返校完成PCR檢測，清潔隊員進行校園全面大清消，該校各班導師主動幫忙學生打包課本，讓學生領回，展開一周線上教學課程。
東勢國小校長陳俊明表示，該校師生和家長總共430人完成PCR檢測，全部都是陰性，今天至4月1日學生採線上教學、並要求各班導師每天教室漂白水消毒，4月2日至5日為清明節連假，預計4月6日恢復上課。
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