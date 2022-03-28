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苗栗頭份市公辦民營幼兒園遭廢止 公所縣府介入處理善後

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市公所委託糖葫蘆文教基金會經營幼兒園，教育部日前廢止基金會設立許可，公所、縣府已介入處理善後。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市公所委託糖葫蘆文教基金會經營幼兒園，教育部日前廢止基金會設立許可，公所、縣府已介入處理善後。圖／頭份市公所提供

苗栗縣頭份市公所委託財團法人糖葫蘆文教基金會經營幼兒園教育部日前廢止基金會設立許可，並經法院公告解散登記在案，恐影響183名幼兒及28名員工工作權等問題，公所、縣府已介入處理善後。

糖葫蘆文教基金會承攬頭份市公所公辦民營幼兒園，市公所今年3月11日接獲縣府教育處函轉教育部公文，廢止基金會設立許可，士林地方法院也於2月25日公告解散登記在案，依法將進行清算程序，園方預定於3月30日、31日晚間在市公所中山堂，辦理二場次家長說明會。

市公所指出，清算程序幼兒園投資的交通車等營運設備，及用來支付給員工薪水的金融帳戶等，將被扣押或凍結，勢必嚴重影響後續營運，緊急與縣府研商處置方案，其中，183名幼兒部分，目前頭份市公立幼兒園、非營利幼兒園尚有約350名缺額，私幼的缺額則較少，縣府會協助媒合安置，28名員工也將商請縣府介入協助勞工救濟等事宜。

頭份市長羅雪珠表示，糖葫蘆文教基金會突然被廢止設立許可，造成學期中終止幼兒園營運，公所深切感受造成幼童、員工及家長的衝擊，公所、縣府將與業者盡力善後，原址公所後續將就是否繼續營運幼兒園做可行性評估。

苗栗縣頭份市公所委託糖葫蘆文教基金會經營幼兒園，教育部日前廢止基金會設立許可，公所、縣府已介入處理善後。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市公所委託糖葫蘆文教基金會經營幼兒園，教育部日前廢止基金會設立許可，公所、縣府已介入處理善後。圖／頭份市公所提供

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