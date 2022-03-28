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苗栗頭份市公辦民營幼兒園遭廢止 公所縣府介入處理善後
苗栗縣頭份市公所委託財團法人糖葫蘆文教基金會經營幼兒園，教育部日前廢止基金會設立許可，並經法院公告解散登記在案，恐影響183名幼兒及28名員工工作權等問題，公所、縣府已介入處理善後。
糖葫蘆文教基金會承攬頭份市公所公辦民營幼兒園，市公所今年3月11日接獲縣府教育處函轉教育部公文，廢止基金會設立許可，士林地方法院也於2月25日公告解散登記在案，依法將進行清算程序，園方預定於3月30日、31日晚間在市公所中山堂，辦理二場次家長說明會。
市公所指出，清算程序幼兒園投資的交通車等營運設備，及用來支付給員工薪水的金融帳戶等，將被扣押或凍結，勢必嚴重影響後續營運，緊急與縣府研商處置方案，其中，183名幼兒部分，目前頭份市公立幼兒園、非營利幼兒園尚有約350名缺額，私幼的缺額則較少，縣府會協助媒合安置，28名員工也將商請縣府介入協助勞工救濟等事宜。
頭份市長羅雪珠表示，糖葫蘆文教基金會突然被廢止設立許可，造成學期中終止幼兒園營運，公所深切感受造成幼童、員工及家長的衝擊，公所、縣府將與業者盡力善後，原址公所後續將就是否繼續營運幼兒園做可行性評估。
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