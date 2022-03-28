新竹關西汙染頻傳 居民今組團向縣府陳情、里長落淚

新竹縣關西鎮近年發生多起汙染事件，近日更發生廢木材場大火及遭傾倒廢土，居民控訴空汙、水汙染嚴重，鎮長劉德樑與民代今天上午率上百鄉親前往縣府前陳情，懇求協助，縣長楊文科也親自出面接下陳情書，指示組專案小組，全力追查不法，還居民居住安寧。

楊文科表示，將召集警察局、環保局、產發處、交旅處等局處組專案小組，追查是否有不法集團為賺取暴利，刻意將廢棄物傾倒在關西鎮內，造成環境汙染，甚至威脅居民健康，後續也會每周向鎮公所說明執行處理進度，給居民一個交代，但同時也呼籲民眾一旦發現可疑人車，可立即通報警方，一同守護家園。

據了解，關西鎮今天會發起這起陳抗，是因仁安里廢木材場大火已悶燒第11天，沼氣持續逸散，即便昨晚連夜大雨仍澆不熄，持續冒出煙霧，造成嚴重空汙，居民外出身上都沾染灰燼、臭味，消防員疲於奔命，甚至民間水車都加入載水灌救的行列。

除了空汙，當地近日更有嚴重水汙染，因仁安里後山遭人傾倒廢土，大量土渣被雨水沖刷進水源地，造成居民水龍頭打開都是混濁黃泥水，多個里受害，其中北山里最為嚴重， 居民更稱廢土每天的顏色都不一樣，有時黃、有時綠，甚至還有白色土渣，看了非常憂心。

未料通報環保局來檢測，得到回應竟是水質符合標準，環保局還向居民稱可以飲用，居民今天上午帶來家中用寶特瓶承裝的黃水，大呼「這種黃泥水環保局說能喝？局長你出來喝給我們看！」更質疑汙染頻傳是否存在官商勾結；為解決居民用水問題，避免居民繼續使用受汙染的地下水，關西鎮公所已設置臨時取水點供民眾取用。

仁安里長黃瑞娥拿出陳情書控訴求助無門，當場激動落淚，指出通報1999、環保局都得不到實際改善，還反被新竹縣為民服務專線1999接線人員要求不要再反映，造成公部門困擾；石光里長嚴盛任更嗆，如果縣府無法提供鎮民實際幫助，將率居民向中央陳情。

除了關西鎮，代表新埔鎮前來聲援的民代也指出，廢土傾倒不只在關西出現，新埔山區也有這般情形，尤其國道3號高原交流道通車後，不明大車更方便載運廢棄物出入山區；楊文科則指示，將要求新埔警分局各派出所加強取締、增加攔查路檢，規畫加裝監視器。