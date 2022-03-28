新竹關西汙染頻傳 居民今組團向縣府陳情、里長落淚
新竹縣關西鎮近年發生多起汙染事件，近日更發生廢木材場大火及遭傾倒廢土，居民控訴空汙、水汙染嚴重，鎮長劉德樑與民代今天上午率上百鄉親前往縣府前陳情，懇求協助，縣長楊文科也親自出面接下陳情書，指示組專案小組，全力追查不法，還居民居住安寧。
楊文科表示，將召集警察局、環保局、產發處、交旅處等局處組專案小組，追查是否有不法集團為賺取暴利，刻意將廢棄物傾倒在關西鎮內，造成環境汙染，甚至威脅居民健康，後續也會每周向鎮公所說明執行處理進度，給居民一個交代，但同時也呼籲民眾一旦發現可疑人車，可立即通報警方，一同守護家園。
據了解，關西鎮今天會發起這起陳抗，是因仁安里廢木材場大火已悶燒第11天，沼氣持續逸散，即便昨晚連夜大雨仍澆不熄，持續冒出煙霧，造成嚴重空汙，居民外出身上都沾染灰燼、臭味，消防員疲於奔命，甚至民間水車都加入載水灌救的行列。
除了空汙，當地近日更有嚴重水汙染，因仁安里後山遭人傾倒廢土，大量土渣被雨水沖刷進水源地，造成居民水龍頭打開都是混濁黃泥水，多個里受害，其中北山里最為嚴重， 居民更稱廢土每天的顏色都不一樣，有時黃、有時綠，甚至還有白色土渣，看了非常憂心。
未料通報環保局來檢測，得到回應竟是水質符合標準，環保局還向居民稱可以飲用，居民今天上午帶來家中用寶特瓶承裝的黃水，大呼「這種黃泥水環保局說能喝？局長你出來喝給我們看！」更質疑汙染頻傳是否存在官商勾結；為解決居民用水問題，避免居民繼續使用受汙染的地下水，關西鎮公所已設置臨時取水點供民眾取用。
仁安里長黃瑞娥拿出陳情書控訴求助無門，當場激動落淚，指出通報1999、環保局都得不到實際改善，還反被新竹縣為民服務專線1999接線人員要求不要再反映，造成公部門困擾；石光里長嚴盛任更嗆，如果縣府無法提供鎮民實際幫助，將率居民向中央陳情。
除了關西鎮，代表新埔鎮前來聲援的民代也指出，廢土傾倒不只在關西出現，新埔山區也有這般情形，尤其國道3號高原交流道通車後，不明大車更方便載運廢棄物出入山區；楊文科則指示，將要求新埔警分局各派出所加強取締、增加攔查路檢，規畫加裝監視器。
環保局回應，關於遭傾倒廢土，上周已會同新竹地檢署主任檢察官及環保署北區督察大隊至現場勘查，並要求行為人清除現場廢棄物、辦理緊急應變，以防止雨水沖刷土石滑落，4月8日將再次前往現場開挖送驗，釐清廢土是否有毒。
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