竹市警加強稽查特定娛樂場所71處 共138人違規

新冠肺炎疫情又起，為確保有效防堵疫情，竹市警方與市府產發處為避免疫情再次升溫，組成聯合稽查小組全力稽查取締，27日晚間針對轄內特定娛樂場所實施擴大臨檢，並核對「實聯制」以及施打疫苗落實與否，逐一查核，經稽查71處特定娛樂場所，共138人違規，警方均依傳染病防治法移送產發處及衛生局裁處。

警方指出，新冠肺炎新增多起本土病例，中央流行疫情指揮中心宣布最新防疫措施，特定娛樂場所從業人員必須接種疫苗2劑且滿14天，如第二劑滿3個月者，應接種第三劑，另外，至4月30日前須每週快篩1次；顧客則必須打滿三劑疫苗才能進入。為確保有效防堵疫情，竹市警方與市府產發處組成聯合稽查小組全力稽查取締。

稽查小組針對轄內特定娛樂場所實施擴大臨檢，並以M-Police查詢過濾有無未依規定居家檢疫或隔離對象，以期防堵疫情缺口。

警察局長郭士傑表示，經稽查，71處特定娛樂場所共138人違規，包括從業人員30人、顧客108人未遵守防疫規定，呼籲民眾，清明連假將至，請民眾與相關業者務必遵守防疫規範，警方將持續透過各種勤務作為，加強防疫工作，全力遏止疫情擴散。