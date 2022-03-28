還路於民！竹市24條騎樓整平完成

新竹市區騎樓因過去違規占用、高低落差大，市府2020年起啟動騎樓順平計畫，今天指出，已完成火車站前、舊城區共24條路段改善，透過坡道整平騎樓高低差，另與住戶商家合作排除騎樓違章佔用、路障，更透過「新竹好行」標線為行人讓出「通行動線」，今年還會再啟動6條騎樓順平路線，年底會完成全市30條路段騎樓順平。

市長林智堅表示，市府起啟動首波騎樓順平計畫，以市中心向外1公里為目標範圍，已完成24條路段改善，包括串聯火車站至舊城區步行環境，已完成1萬915公尺長的騎樓順平工作。

工務處說明，騎樓順平計畫啟動至今共改善24條路段，包含中正路、中山路、北門街、東門街、演藝路、北大路、大同路、東前街、中華路二段、信義街、勝利路、林森路、民族路、中央路、自由路、經國路一段、西門街等。

今年會再改善6條路段，以串聯火車站、城隍廟、市立棒球場、東門圓環、學校及醫療院所等為優先，包含北大路、西大路、文昌街、武昌街、復興路、中山路等，共計3495公尺；另外，為配合新竹市立棒球場7月啟用，市府優先改善西大路（經國路-北大路）、北大路（西大路-北門街），全案預計年底完工。