桃園大興西路三段匯流車多改機車繞道 議員批反增風險

桃園市大興西路三段近國道2號交流道，原本有機車專用道往市區方向，交通局考量該路段匯入車流量大，一個多月前調整動線，機車改為轉入巷道。市議員簡智翔今天指出，依據駕駛人和專家分析，交通局的措施反而提高風險，對大興西路三段禁行機車的管制措施表達反對。

大興西路是桃園區南往北的重要道路，三段有50多公尺寬，機車從文中路口行駛大興西路往北，過了國道2號交流道原本有專用車道穿過國際路。

簡智翔表示，交通局調整後，大興西路往北的機車過南桃園交流道（國道2號）橋下後，繞道改走380巷，大興西路三段禁行機車，強迫機車必須繞遠路，還額外多經過3個分岔口，以及一個匯流點才再回到大興西路上，為減少一個汽機車的衝突點，卻大幅提高機車車禍風險，交通管理上顧此失彼。

簡智翔認為，交通局把同向擦撞、右轉側撞、追撞3種車禍型態，歸因於汽機車沒有分流造成的結果，但是把汽機車強迫分流，並沒有帶來更好的結果，反而讓機車因為必須匯集回到主幹道，而造成非常明確容易被側撞的風險。

交通安全協會的副理事長林志學則提出了動向分析，比較原先機車直行交流道橋下有3個衝突點，繞行大興西路三段380巷會產生31個衝突點，而且涵洞兩側的路口幾何畸形，涵洞出入口也有視距不良易生車禍的問題。意思是設置時段性禁行機車之後，不僅犧牲了機車使用者的效率，也間接強迫了機車行駛風險較高的路線。

林志學指出，國際上的管理策略，除了保持安全車距之外，另一方面就是教育用路人跟隨車流，只要實踐這兩個簡單的守則，就能夠營造良好的車流環境，無須強制性的分流。制度性的強迫機車去行駛高風險路線，再要求機車騎士必須要注意自身交通安全，無疑是緣木求魚。

交通局說明，因大興西路現況在南桃園交流道往北尖峰時段，共有4個方向車流併入國道2號西向匝道口，致使車輛溢流回堵至大興西路三段與國際路二段口，平均停等延滯時間78.3秒，屬服務水準E級，機車必須在各方向車陣中穿梭、併入、交織，道路行駛空間危險重重、險象環生，因此提出分流改善計畫共分為3階段實施，目前已經執行第1階段計畫，接下來還有兩個階段的配套措施要做。