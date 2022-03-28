大潭電廠群聚感染 鄭文燦盼快速嚴謹建防火牆

桃園市長鄭文燦今天表示，市府針對觀音區大潭電廠擴建工程群聚感染，在昨天進行擴大匡列採檢後發現新增個案，市府希望快速嚴謹的標準建立防火牆，下午會說明新增個案情況。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天表示，大潭電廠擴建工程因有移工出現感冒症狀，進而對56名移工快篩，發現有44人呈現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性，衛生單位緊急對位於新竹縣的宿舍及相關員工擴大進行PCR採檢，最後共計有52人陽性。

鄭文燦上午出席桃園市觀自在慈善會捐贈特殊教育學校福祉車後接受媒體聯訪，對於大潭電廠採檢狀況表示，昨天CDC防疫醫師跟衛生局同仁前往疫調，3個工區基本上是獨立的，不過人員仍有接觸，進行擴大匡列採檢後也有新增個案。

鄭文燦指出，市府同步對新增個案家庭成員進行採檢，所以桃園市今天有1個學校預防性停課10天，進行全校採檢；至於另一所學校，因為確診者擔任志工未接觸學生，因此沒有停課。不過近距離接觸者一樣要匡列採檢。

鄭文燦說，市府希望用最快速度、最嚴謹的標準建立防火牆，面對這一波疫情升溫，市府需展現防疫韌性，建立防火牆的過程市府很有經驗，也會小心謹慎冷靜面對。

至於移工接種第3劑疫苗狀況。鄭文燦表示，確診移工是住在新竹縣新豐鄉宿舍，也有部分確診者為本國籍員工，基本上都是突破性感染，桃園市移工施打率高，也陸續在接種第3劑疫苗，市府一樣會加強。

鄭文燦指出，市府已進行專案採檢，雖然感染的社區足跡主要是在新竹縣，但桃園市有足跡重疊，覺得有必要民眾可以到桃園區中路運動公園以及中壢區中正公園，2個採檢站進行採檢。