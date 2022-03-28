苗縣道126線落石坍方 警急封路籲改道估3/29搶通
連日降雨，苗栗縣道126線26.5公里處今天上午發生山壁落石坍方，巨石占據雙向車道，警方獲報緊急封鎖路段，呼籲民眾改道，預估最快明天才能排除狀況。
苗栗縣警察局苗栗分局指出，苗126線為明德水庫環湖道路，是頭屋往來獅潭、大湖的主要道路，沿途多處有峭壁，每逢大雨，常會有大小不一的落石發生。
苗栗警分局表示，明德派出所上午8時53分接獲民眾報案，指稱苗126線26.5公里處有落石坍方，員警到場發現此處屬雙向2線道，均已因坍方落石致交通中斷。
員警立即擺設交通錐及封鎖線警示，並通報工務單位派員前往清除；至於坍方東側（獅潭端），由大湖警分局獅潭分駐所封鎖示警。
警方提醒，坍方路段因落石巨大且雨勢不斷，最快預計明天才能排除，目前已暫時封閉通行，請用路人提早改道，並注意雨天行車，需開啟大燈、減速慢行及保持安全距離。
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