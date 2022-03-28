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苗21、62線遇雨拉警報 縣府爭取設邊坡遇警系統

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭屋鄉北坑村苗15線因春雨災害，部分路面坍陷約45公尺，縣府啟動復建工程。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉北坑村苗15線因春雨災害，部分路面坍陷約45公尺，縣府啟動復建工程。記者范榮達／攝影

苗栗縣苗21線、苗62線連續下雨期間，邊坡落石高風險，尤其苗62線去年6月災害復舊工程才要動工，今年春雨又有3輛車子遭落石擊中，縣府優先爭取在苗21、苗62線分別設置5處、4處邊坡監測警示系統，預警提高行車安全。

苗栗縣今年2月以來降下逾400毫米的雨量，苗21線鹿場對外聯絡要道，及泰安鄉前山及溫泉區主要道路苗62線，多條山區道路災害，縣道126線26.05公里明德水庫路段今天上午邊坡坍方，大批土石堆積造成交通中斷，縣府、鄉鎮市公所緊急搶通。

苗15線12公里700公尺頭屋鄉北坑村路段，路基遭北坑溪掏空，造成擋土牆變形側移，部分路面坍陷約45公尺，必須啟動復建工程，縣長徐耀昌、縣議員江村貴及鄉長徐鑫榮等人今天會勘，縣府工務處長古明弘簡報，復舊工程經費概估約530萬元，預計5月初發包、8月完工，徐耀昌指示盡速辦理。

徐耀昌認為這波春雨苗62線已經3次落石砸中車子，要求提具改善對策，古明弘說，苗21、苗62線經常在連續下雨期間落石，縣府治標先爭取在苗21線設置5處邊坡監測警示系統，400萬元經費經濟部中小企業處核定中，苗62線規畫設置4處，縣府另覓財源設置。

此外，苗62線在大湖鄉苗62線2公里100公尺去年6月豪雨發生嚴重災害，行政院核准4886萬餘元復建工程，預計今年4月6日起5個月分2階段施工，並試需求交通管制，籲請用路人注意，至於苗62線道路拓寬改善工程可行性研究案，期末報告將於4月中旬出爐，明隧道及改道等案都會列入評估，縣府將據以爭取經費改善。

苗栗縣道126線在頭屋鄉明德水庫上游路段今天上午大量土石坍方，造成交通中斷。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣道126線在頭屋鄉明德水庫上游路段今天上午大量土石坍方，造成交通中斷。圖／苗栗縣政府提供

落石 徐耀昌 苗栗縣

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