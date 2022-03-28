桃園龜山5公墓周邊道路易塞車 大埔公墓管制須單向通行
桃園市龜山區多公墓，因應清明節人潮、車流，警方規劃連續4天在5處公墓周邊道路編排疏導人力，並在往大埔公墓且較易塞車的華亞三路與樂善街746號路口管制出入，大埔墓區內僅開放單向通行，前往掃墓可由華亞三路、文化一路進入。
龜山警分局指出，為因應清明節連續假期龜山區各墓園湧入的掃墓人潮及車流，將於4月2日起至4月5日連續4天，每天上午8時起至下午16時止，針對轄內各大型公墓、墓園周邊道路及林口一、二交流道，規劃警力加強交通疏導，確保行停車秩序，減少車流壅塞情形發生。
龜山分局表示，龜山區公墓分布於中興路90巷（第一公墓）、萬壽路二段與茶專路口（第二公墓）、樂善街（第三公墓）、萬壽路一段崁腳（第四公墓）、大坑國小後方（第五公墓）等5處，警方將於公墓內外周邊道路，編排機巡組機動性交通疏導管制勤務，周邊聯絡道路則是調整號誌秒差、規劃單行道，接獲臨時性道路壅塞資訊時立即派員疏處，通報警察廣播電台提供即時路況，避免造成車流回堵。
警方指出，針對往年較容易壅塞的大埔公墓，華亞三路與樂善街746號路口往大埔公墓入口，將管制人車進入，墓區內道路採單行管制措施，掃墓民眾可由華亞三路進入樂善二路，再轉進大埔公墓，或由文化一路右轉文樂路進入墓區。
龜山分局呼籲，清明節期間可多加利用大眾運輸工具轉乘接駁車前往納骨塔和公墓，盡量共乘並配合現場員警交通引導，以確保交通順暢。
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