大潭電廠工程群聚 竹縣2個班級28日停課

中央社 / 新竹縣27日電

桃園市大潭電廠工程群聚確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中52人為新竹縣案例。新竹縣政府表示，因確診個案中有學生家長，包括竹北市、新豐鄉兩所國小共2個班級，28日停課一天。

新竹縣政府今天晚間透過訊息通報表示，竹北市一所國小的一個班級與課後照顧班一個班、一所補習班的一個班級，明天預防性停課一天。

另外，新豐鄉一所國小的一個班級、一所補習班的一個班級、一間幼兒園的一個班級，明天也是預防性停課一天。

新竹縣政府衛生局下午發布新聞稿表示，承攬桃園大潭電廠工程的公司，派駐電廠施工的泰國籍移工居家快篩為陽性，經PCR（核酸檢測）採檢結果共52人陽性，其中5名本國籍（4例屬新竹縣，1例屬他縣市）、47名泰國籍移工。

新竹 停課 桃園

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