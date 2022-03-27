桃園地景藝術閉幕159萬人次看展 熱門作品展至5月1日

桃園市長鄭文燦今天前往大檜溪公園，出席「2021+桃園地景藝術節」閉幕，表示地景藝術節首次移師桃園區，在南崁溪畔、桃林鐵路、虎頭山公園及虎頭山創新園區，結合城市與河川地貌，17天展期感謝45位國內外藝術家、14組社區及社群團體，合計展出32件藝術作品及60場精彩活動，廣受好評。

鄭文燦表示今年地景藝術節有159萬總參觀人次，成功展現桃園的魅力及實力，也讓市民朋友看見空間改造的成果。為打造無圍牆美術館的理念，2021+桃園地景藝術節採取閉幕不閉園，有20件熱門的打卡作品展至5月1日。鄭文燦也頒發感謝狀感謝參展藝術家、策展團隊、在地社區、志工的付出。

鄭文燦說明，地景藝術節最初以大型藝術裝置呈現，後來逐漸以藝術打椿、社區參與、地方覺醒為精神，力求尋覓地方基因，從地景變遷看見人與土地的互動及感情；市府累積多年經驗，藉由打造「沒有圍牆的美術館」及「無界限的舞台」，形塑桃園文化品牌，因此桃園地景藝術節結合藝術作品、展演及居民參與元素，構成深具魅力的文化活動。

鄭文燦提到，透過地景藝術節持續推動「都會綠洲」的理念，一反過往城市水泥建築樣貌，而是透過地景藝術，保留生態紋理，提升公共空間的質感及美感，希望2021+桃為市民朋友留下美好的回憶，也宣布2022桃園地景藝術節將移師至大溪區結合大漢溪流域舉行。