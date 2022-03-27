桃園五酒桶山打造近郊多元手作步道 降低生態擾動

桃園市蘆竹區公所邀集五酒桶山公園周邊營盤、外社、內厝、山鼻等4里里民及山林步道巡護志工參與「手作步道工作假期」，今天和4月10日分兩場次，共同打造完成五酒桶山公園自然野徑的最後一哩路。

區公所指出，五酒桶山公園位於蘆竹區北側山麓地帶，不僅是市民重要的戶外休閒去處，同時也是台灣藍鵲、穿山甲活動築巢地，還有歷經冰河時期的活化石台灣海棗等珍貴的動植物生態。為打造公園第一條「手作步道」，藉由雙手實作感受守護郊山生態的價值。

「手作步道」由台灣民間組織提倡，強調以人力方式，運用非大型動力工具輔助整建、維護步道，降低對生態環境與歷史空間的擾動；「工作假期（ Working Holiday ）」是經由召募對環境保育具熱忱、喜愛山林活動的民眾，利用假日參與步道修繕維護，藉由勞動付出達到社會服務的目的，也從中獲得休閒，瞭解自然生態保護的重要性。

五酒桶山公園的步道種類豐富，加上環境自然資源豐富，很適合推廣及發展環境教育中的步道體驗。工務局與蘆竹區公所將原計畫的拓寬12公尺寬的車道，改為對生態擾動極低、創造市民更多元戶外休憩空間的自然步道。

透過專業團隊規畫設計，和有經驗的廠商依循手作步道精神施作，長約1.5公里長的五酒桶山自然野徑，全線僅在必要處設置階梯、排水設施，並皆採用與現地環境相容的自然材質，務求將人為斧鑿痕跡減至最低；針對解說牌、方向指示與里程標示等管理引導設施，也盡可能縮小量體、注意材質顏色，提供使用者更為自然感受的步道環境。