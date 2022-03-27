中壢車站商圈特色行銷 鄭文燦：第一文創市場將開幕
桃園市中壢車站商圈今天下午舉辦榮景中壢繁櫻盛綻車站商圈活動，推廣商圈特色及行銷商圈伴手禮，市長鄭文燦主持開幕、表示，中壢車站商圈這裡服飾、3C、咖啡、美食及補習班都找得到，也是年輕人最愛商圈，他希望透過這項振興商圈及消費送伴手禮活動，加上中壢第一文創市場即將開幕，提升中壢站前商圈活力和發展。
這項活動由桃園市中壢車站商圈發展協會主辦，該協會理事長范美惠表示，中壢車站商圈緊鄰中壢火車站，交通便利，長期以來培養出許多老店及優質店家，擁有飯店、廟宇、公園及特色美食的商圈，消費人口多，這次車站商圈主題特色，有酷碰優惠折扣、商圈伴手禮及主題行銷活動，希望透過宣傳吸引更多消費者到車站商圈店家消費，帶動商圈更大繁榮和發展。
鄭文燦現場參觀店家販售的在地美食及原住民特產，店家紛紛尋求簽名合影紀念，鄭文燦表示，市府目前推動桃園購物節、旅遊及商圈振興活動，透過這項商圈活動，帶動疫後商圈振興，中壢車站商圈是年輕人最喜歡的商圈，附近有中平路故事館、壢小故事森林、壢景町3個城市故事館，「中壢大時鐘」所在的第一文創市場即將開幕，機捷延伸車站工程，中興巷都更、中壢國小校舍重建暨地下停車場正在建設，未來中壢站前商圈發展會愈來愈好。
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