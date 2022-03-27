他22年生7名子女「順其自然」 徐耀昌頒獎另類苗栗之光

苗栗縣三灣鄉代耕農戶張之人、莊雅琇夫婦，22年生下2男5女，縣長徐耀昌今天頒獎肯定，勇於生產報國的另類「苗栗之光」，希望未來能力所及繼續再加油，張之人沒有這個打算，表示順其自然。

三灣鄉永和村第10鄰鄰長張之人（53歲）、莊雅琇（40歲）第7個小孩滿月，今天辦理彌月宴，徐耀昌、苗栗縣議會議長鍾東錦、議員徐功凡、温宜靜，及三灣鄉長温志強等人都到場祝福，徐耀昌說，難得現代社會少子化趨勢，張之人、莊雅琇勇於生產報國，也是「苗栗之光」。

張之人從事代耕，農閒之餘也開遊覽車，因一、二十年前開拖車，與在苗栗縣竹南鎮加油站工作的宜蘭女兒莊雅琇相戀結婚，莊雅琇18歲就生下老大，今年初再產下老七，與老六相隔10年，老大更是隔了22年。

「都是順其自然！」張之人說，並沒有刻意生男生女，老大、老五是男生，其他5人是女生，好生好養，小孩又聽話，現在回家都還會幫忙分擔農事，不會感受到特別的生活或經濟壓力，沒有打算要生幾個，一切都順其自然。

莊雅琇感謝婆婆張黃玉香幫忙分擔帶小孩，讓她與丈夫比較能無後顧之憂工作，生下老七最大的改變，以前出遊一家人剛好一輛廂型車，生力軍加入後，必須要2輛車才容納得下。