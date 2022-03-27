竹市婦女節系列活動 醫師許書華分享多元角色經驗

新竹市婦女節系列活動首場講座，由知名家庭科醫師許書華以「小姐社會冒險」為主題，分享自己達成自我實現與追求的經歷，活動中搭配「姊妹市集」連袂登場，場面溫馨，近百位男女老少的民眾共度周末午后的輕鬆時光。緊接著4月8日將透過PODCAST平台陸續播出8集「女子風華」節目，歡迎民眾踴躍透過線上觀看。

市府社會處指出，講座首場由醫師許書華以深入淺出的方式從專業醫學觀點切入身心健康平衡的重要性，並以自己身為女性、妻子及母親等多元角色經驗，不論在現實生活中扮演何種角色，都溫柔而堅定的給予鼓勵及肯定，也提供職家衝突時的因應之道。

此外，系列活動中的重頭戲還有姊妹市集同時登場， 小而美的市集攤位規畫包含有GAZING FAR、CHU'S 掬子、或者書店、或者工藝櫥窗、善牧信心家園、新竹市母語推廣協會及新竹市東區親子館，涵蓋了從文化、環境永續、親子生活及婦女培力等意義，市集的豐富度及教育性都十分讓人印象深刻。

社會處指出，今年竹市婦女節系列活動共有「女子日常」、「姊妹市集」及「女子風華」3大主軸，有別於過去以實體的活動傳達對女性權益與性別平權的重視，今年首次透過PODCAST平台以「女子風華」為主題，邀請來賓以輕鬆聊的方式傳達女性自我意識及性平觀念，無遠弗屆的線上收聽方式，讓更多的民眾可以共鳴共享，歡迎大家關注社會處及或者書店臉書粉絲專頁，隨時掌握活動最新消息。

社會處表示，「女子日常」第2場講座「媽媽日常挑戰」將於4月17日下午1點半在香山區親子館登場，邀請台灣生育改革行動聯盟理事長諶淑婷分享女性在家庭中的位置與社會角色，與聽眾從共同檢視婚姻裡的伴侶關係開始，觀察身兼媳婦、妻子與母親角色的職業婦女，在家庭中的位置，在職場的角色、社會的價值，看見女性的掙扎，學習支持每一個人選擇自己想要的生活方式，合力建立一個不分性別、不靠婚姻制度，人人都能自在安好的社會。