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桃園競選熱門點掛海報要排隊 蘆竹熱到起糾紛冒火

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
蓮花寺慈文路圍牆是選舉海報的熱點。記者鄭國樑／攝影
蓮花寺慈文路圍牆是選舉海報的熱點。記者鄭國樑／攝影

桃園市年底選市長、議員，民進黨上周五才剛完成黨內議員初選登記，國民黨這周也要開始作業，其他政黨包括時代力量、民眾黨、基進黨和無黨籍參選人都積極曝光。大型海報更早之前已經搶著卡位， 像桃園區蓮華寺慈文路的圍牆已經「客滿」，有的參選人雖然排不上但是一樣預約，要求有空就補上。

蓮華寺表示，慈文路這一面牆不約50公尺，每次到了選舉都會有參選人或參選人的親友，拜託寺方希望能掛選舉海報，通常只要有空位就不會拒絕，何況來協調的人都是蓮華寺幾十年的信徒。掛選舉海報都免費，至於是否添香油錢也全平信徒的心意，廟方不會過問。

因為面積有限，蓮花寺表示有的參選人雖然排不上，但表示可以等，像現在掛著幾位民進黨員表態參選市長的海報，等最後人選決定以後，其他人的海報會下架，到時候會安排其他議員參選者的海報。蓮花寺強調沒有預設和政黨色彩，大家都可以掛海報，只是目前要等。

類似的情形桃園區還有大興西路、經國路口的汽車旅館外牆，這裡是來往中山高、國道2號的重要道路，串連住宅、商業、文教區居住和活動人口密集，巨幅的選舉海報在20多公尺路寬的路口相當顯眼，海報也是一位難求。

不過也有出現掛海報惹出話題的事情，時代力量徐鈺雯參選蘆竹區議員今天表示，身為首次參選的政治素人，除了勤跑增加知名度，為了讓鄉親更快認識她，3月23日簽了仁愛黃昏市場2樓外牆廣告合約，沒想到昨天市場負責人來電說要取消合約，原因為市場秘書簽約時，不知道市場負責人已經口頭答另一位參選人。

徐鈺雯覺得市場搬這種理由出來會不會太扯？白紙黑字具有法律效力的契約，可以隨便被沒憑沒據的口頭約定推翻？事實上，這已經不是投入選舉以來第一次遇到不合理的事，從單純的送遊覽車行程到戶外看板，都感受到對手封殺，這次會請律師夥伴依法討回公道。

桃園區一家汽車旅館因位在交通繁忙大馬路口，成為選舉海報熱門點。記者鄭國樑／攝影
桃園區一家汽車旅館因位在交通繁忙大馬路口，成為選舉海報熱門點。記者鄭國樑／攝影

時代力量 桃園

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