桃園海風馬拉松冒雨沿海跑 李啟經楊子馨全馬男女奪冠

桃園市海風馬拉松比賽疫情嚴重停辦2年後，今年疫情緩和，2022海風馬拉松比賽今天上午在新屋區永安海螺文化體驗園區，採縮小規模辦理，全馬42公里、半馬21公里、迷你馬10公里及歡樂馬3公里4組，吸引各地選手3000餘人參賽。全馬42公里男子組李啟經、女子組楊子馨跑出冠軍成績。

今天天氣不佳，陳姓市民說，今年海風馬恢復舉辦，帶著孩子參加3公里賽程，盡管天氣不好，仍出來戶外跑一跑。

桃園市馬拉松路跑協會主辦這項馬拉松賽事，均在客家村的永安漁港舉辦打響名號，比賽路線均沿著桃園最美的新屋、觀音海岸沿線，由市府體育局副局長房瑞文代表市長鄭文燦主持開幕鳴槍起跑，他表示，停辦2年的海風馬拉松比賽，疫情趨緩開辦，只是天氣不好，請選手注意身體和安全，體驗賽程沿海風光。

各地選手分別在全馬42公里、半馬21公里、迷你馬10公里及歡樂馬3公里4組賽程較勁，歡樂馬3公里吸引親子參加戶外跑程，由於起跑時下大雨影響，不少選手穿著雨衣跑步，以健身為主，雨勢仍影響選手比賽成績，10公里馬拉松男子組林家誠36分24秒奪冠、女子組莊淑梅48分04秒第一，半馬21公里馬拉松男子組葉日鴻1時14分12秒冠軍、女子組董家琪1時21分41秒第一，全馬42公里馬拉松男子組李啟經2時47分32秒奪冠、女子組楊子馨3時11分10秒第一。