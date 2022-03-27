管制髒車進入 苗栗長春廠區及宜春路畫設空品區

苗栗縣第一處空氣品質維護區，縣府優先畫設在長春石油化學股份有限公司苗栗廠及宜春路，草案提報環保署核定中，預計今年5月公告，緩衝期半年，將來不符合管制規定的柴油大貨車等車輛進入，將開罰500元到6萬元。

在地苗栗市文聖里長蘇麗容大表贊同，認為早應該做了，長春苗栗廠進出柴油大貨車頻繁，排放廢氣影響人體健康，畫設空品區把關，拒絕不合格的車子進出，地方都支持。

空氣汙染防制法授權縣市政府因地制宜畫設空氣品質維護區，苗栗縣政府環保局2017年12月到2018年2月調查苗栗市宜春路車流，柴油車平均1小時65輛次，黑煙汙染度檢測到檢率僅40.9%，且1到3期老舊柴油車占49.4%，顯示柴油車排放黑煙汙染，有一定程度影響空氣品質。

環保局指出，環保局推動長春專案管制，2018年7月畫設自主管理管制區，2019年到檢率提高到88.7%，優先畫設空品維護區，管制再升級，未取得有效期限內自主管理標章的柴油大客車、大貨車，與未完成年度排氣檢驗合格的燃油機車，全時段禁止進入空品區。

畫設空維區及實施移動汙染源管制措施草案，環保局提報環保署核定，預計今年5月公告，有6個月緩衝期，宜春路設有2套車牌辨識系統，違反管制規定，依空氣汙染防制法裁罰500元到6萬元，並得按次處罰至改善為止。

環保局表示，空品區針對髒車做管制，車輛只要完成排氣檢驗，並取得自主管理標章即可進入，環保局並輔導柴油車保養廠通過環保署認證，包括苗栗市裕益汽車、後龍鎮寬輾重車，及頭份市東棠柴油噴射器行、金和企業社、豪灃車業， 提供改善服務，環保署另有汰舊換新、調修補助等大型柴油車多元補助方案，有關疑問可電洽037-558558轉228或246。