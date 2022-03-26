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新竹青年國樂團今晚首登馬祖演出 演奏「風城交響曲」

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹青年國樂團今晚出席「馬祖國際藝術島」的新馬交流音樂會「竹塹之聲」演出。圖／新竹市政府提供
新竹青年國樂團今晚出席「馬祖國際藝術島」的新馬交流音樂會「竹塹之聲」演出。圖／新竹市政府提供

新竹市與連江縣交流頻繁，新竹青年國樂團今晚跨海出席馬祖國際藝術島的新馬交流音樂會「竹塹之聲」，演奏《風城交響曲》，以國樂結合新竹影像，帶領現場觀眾跟隨國樂樂曲暢遊新竹都城隍廟、南寮海邊、米粉寮及玻璃工廠，飽覽竹塹之美。

新竹市長林智堅原訂周末飛往馬祖參與音樂會等行程，促進與連江縣情誼，但因連日氣候不佳，飛往馬祖班機都取消，他今天改以線上方式跨海致詞，感謝連江縣長劉增應熱情邀約，讓新竹青年國樂團首次登陸離島演奏7首曲目，讓更多人看見新竹之美。

劉增應說，2022馬祖國際藝術島邀請41組跨領域團隊與在地共創，在馬祖四鄉五島帶來共39件作品及3個空間策展，軍事據點及坑道都化身藝術展場。感謝新竹市政府與新竹青年國樂團一同響應，讓藝術活動更添風采。

新竹市文化局長張馨之說，新竹青年國樂團成軍11年，由一群熱愛國樂的新竹傑出青年成立，藝術總監劉江濱領軍，長年於新竹市各級學校傳承國樂技藝。

此次前進馬祖的演出曲目安排多樣化，以民族管弦樂演奏《桃花開》、《客家音畫》等客家音樂揭開序曲，接著表演《風城交響曲》，並特別邀請有小費玉清美譽的知歌手李泳杰演唱《橄欖樹》、《新不了情》、《白牡丹》、《燒肉粽》等歌曲。

新竹市文化局指出，2022竹塹國樂節將於7月9日到7月31日演出，將邀請全台職業樂團和優秀業餘樂團，在北大公園、關新公園等演出，讓觀眾一起享受國樂磅礡的曲目，相關資訊可上新竹市文化局網站https://culture.hccg.gov.tw/查詢。

新竹青年國樂團今晚出席「馬祖國際藝術島」的新馬交流音樂會「竹塹之聲」演出，原訂出席的新竹市長林智堅以影片方式致詞。圖／新竹市政府提供
新竹青年國樂團今晚出席「馬祖國際藝術島」的新馬交流音樂會「竹塹之聲」演出，原訂出席的新竹市長林智堅以影片方式致詞。圖／新竹市政府提供
新竹青年國樂團今晚出席「馬祖國際藝術島」的新馬交流音樂會「竹塹之聲」演出。圖／新竹市政府提供
新竹青年國樂團今晚出席「馬祖國際藝術島」的新馬交流音樂會「竹塹之聲」演出。圖／新竹市政府提供

新竹 國樂 樂團

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