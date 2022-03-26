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新竹尖石那羅金盞花季到 不僅能賞花還能享受採花樂

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
那羅部落金盞花季到，邀請遊客前來遊玩賞花，還能品嘗原民美食。圖／縣府提供
那羅部落金盞花季到，邀請遊客前來遊玩賞花，還能品嘗原民美食。圖／縣府提供

新竹縣尖石鄉那羅部落每年3月到5月為金盞花季，近日正逢花期盛開，周末向遊客開放「花見」活動，遊客不僅可以到花田中享受採花樂，還能夠參與現場舉辦的手工活動，縣府期待民眾利用周末、連假前來，享受輕旅行的同時，也能支持部落農業發展。

那羅部落從2006年開始種植金盞花，目前種植面積約有3公頃，每逢花開時，山谷中的梯田就會綻放金黃色的金盞花毯，負責推廣的那羅灣休閒農業發展協會自豪，部落種植的金盞花都是有機栽培，不僅能做護膚品，新鮮花瓣更被拿來入菜，做成金盞花煎蛋、涼拌生菜金盞花都別具風味。

協會表示，現在正配合花期推出「山裏花見」系列活動，每周五、六、日開放遊客進花海採花、拍照，遊客也能參加部落推出花圈、串珠、護唇膏等手作和農遊體驗等，還能傳授部落居民習慣，將金盞花瓣曬乾或烘乾後，浸泡入橄欖油或甜杏仁油，塗抹在皮膚上就有滋潤跟消炎效果。

目前正有套票優惠，參加那羅金盞花季遊玩行程只要300元，建議遊客先到青蛙石步道園區走一趟天空步道，憑票可折抵30元，也能到原民風味餐飲「山樂林風味小舖」用餐折抵，活動詳情可上那羅灣休閒農業區臉書粉專https://reurl.cc/Wkzbkk

天空步道 護唇

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