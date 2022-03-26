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世界最高自由落體設施出致命意外 美少年墜地慘死

平鎮區農會辦農民節慶祝 晚間再舉行國產黑毛豬推廣宴

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
平鎮區農會今辦農民節慶祝大會，許多農民推廣自家優質產品。記者翁唯真／攝影
平鎮區農會今辦農民節慶祝大會，許多農民推廣自家優質產品。記者翁唯真／攝影

桃園市長鄭文燦今出席平鎮區農會出席農民節慶祝大會表示，平鎮區農會展現桃園農業小而強力量，並將平鎮在地農特產品與美食、客家文化結合，帶領年輕一代熟悉米食、酸菜文化，今晚也將舉辦農畜產國產豬肉美食料理品嚐展示推廣活動，讓民眾了解國產豬的美味。

鄭文燦表示，平鎮區農會媲美平鎮大飯店，所規劃舉辦的鹹冬瓜節、酸菜節等活動，也讓年輕一代了解插秧等農事體驗，並將在地農業與客家美食結合，不僅有助於推廣在地農特產品，也讓更多民眾了解桃園在地農業及客家美食文化。

鄭文燦指出，桃園積極鼓勵在地青年返鄉務農，推動青農培訓計畫，目前累計約304名青農學員參與，青農聯誼會員達800名；市府也配合農委會推動四大農民福利措施，如農民職災保險「傷害給付、就醫津貼、身心障礙給付、喪葬津貼」等4項給付，每月保費由市府補助一半，希望持續提高保險覆蓋率，給予農民更好的照顧。

平鎮區農會理事長莊玉輝表示，平鎮區農會會員人數達8046人，其中正會員3975人、贊助會員4071人；而農民節每年都會舉辦，今年因疫情關係延後舉行，不過還是要舉行，讓農民朋友感受到農會的照顧。

莊玉輝指出，今晚也會舉行國產豬肉美食料理品嚐展示推廣活動，因現在美豬進口讓大家相當害怕，不確定所有豬肉產品的標示有無確實，因此推廣國產的黑毛豬讓民眾感受台灣豬農飼養的優質豬肉。

桃園市長鄭文燦今出席平鎮區農會出席農民節慶祝大會。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦今出席平鎮區農會出席農民節慶祝大會。記者翁唯真／攝影

客家美食 農民 農會

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