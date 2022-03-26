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桃園國際風箏節延至4月9至10日 今維持試飛展演
2022桃園國際風箏節春季「鯨奇之旅」，今明2天於大溪區中庄調整池景觀土丘登場，不過因近日連日下雨，加上風向不佳，因此活動將調整至4月9日及10日2天，雖然開幕典禮取消，卻還是會維持試飛展演；而大溪慈湖今日的表演也取消，不過仍會維持光影秀，有興趣民眾仍可前往。
此次風箏節以鯨奇之旅為主題，逾30隻的鯨魚風箏在中庄景觀土丘上空大會師，這是國內首次同步放飛最多數量和類別的鯨魚風箏展演，包括來自紐西蘭的16米大翅鯨和17米抹香鯨，還有10米虎鯨、鯨鯊、鯨魚等大型軟體風箏，堪稱國內、甚至亞洲地區最壯觀的鯨魚風箏展演。
不過因天候不佳因此活動確定延期至4月9日及10日2天，不過活動日仍可於3時30分起開放民眾自由放飛，現場風箏達人也將帶著他們自己設計的鯨魚風箏，與民眾互動、體驗放飛樂趣，現場也設有野餐趣活動，每日2場、每場50組，每組贈送活動主題野餐墊1個。
2022夜遊慈湖-水岸光影季正在大溪區慈湖紀念雕塑公園展開，18日起至6月15日展期3個月，活動每晚6時30分至8時35分共上演7場每場5分鐘的光影秀， 每周五、六、日及連續假日，包括晚上6時5分及7時15分有一場夜間台表演，下午至晚上設有文創市集及下午5時至5時20分集客表演；不過這周因天候因素，今晚表演也都取消，唯獨光影秀會維持展演。
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