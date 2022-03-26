唯一保存完整且持續辦理 後龍「牽田祭」推動登錄文資

苗栗縣後龍鎮新港社是全國道卡斯族的文化重鎮，在道卡斯族16個主要聚落中，新港社是至今唯一保持完整並持續辦理「牽田祭」的聚落，縣府今年獲原住民委員會提供補助辦理道卡斯族牽田祭文化資產的先期調查研究，致力將牽田祭申請列入無形文化資產。

苗栗縣政府原住民族事務中心表示，原民會的「原住民族文化資產先期調查研究評估計畫」補助各地方政府，針對轄內所屬原住民族文化有形、無形資產潛在執行標的，進行先期調查研究與保存可行性評估工作，並依據文資法及相關規定向在地主管機關提報文化資產。

後龍鎮新港社的「牽田祭」是道卡斯族人最重要的傳統祭典之一，每年農曆7月15及8月15日左右舉行，因有舉旗的活動，前者稱為「做旗頭」，後者稱「做旗尾」，最少各辦3天。牽田祭在日治時停辦，直至2002年在當地族人努力下，成功恢復停辦50年的祭典，延續傳承辦理至今，凝聚族人的民族意識及自信心，前縣長劉政鴻家族也是當地道卡斯族裔。