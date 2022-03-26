聽新聞
test
0:00 / 0:00
唯一保存完整且持續辦理 後龍「牽田祭」推動登錄文資
苗栗縣後龍鎮新港社是全國道卡斯族的文化重鎮，在道卡斯族16個主要聚落中，新港社是至今唯一保持完整並持續辦理「牽田祭」的聚落，縣府今年獲原住民委員會提供補助辦理道卡斯族牽田祭文化資產的先期調查研究，致力將牽田祭申請列入無形文化資產。
苗栗縣政府原住民族事務中心表示，原民會的「原住民族文化資產先期調查研究評估計畫」補助各地方政府，針對轄內所屬原住民族文化有形、無形資產潛在執行標的，進行先期調查研究與保存可行性評估工作，並依據文資法及相關規定向在地主管機關提報文化資產。
後龍鎮新港社的「牽田祭」是道卡斯族人最重要的傳統祭典之一，每年農曆7月15及8月15日左右舉行，因有舉旗的活動，前者稱為「做旗頭」，後者稱「做旗尾」，最少各辦3天。牽田祭在日治時停辦，直至2002年在當地族人努力下，成功恢復停辦50年的祭典，延續傳承辦理至今，凝聚族人的民族意識及自信心，前縣長劉政鴻家族也是當地道卡斯族裔。
原民中心表示，縣長徐耀昌重視縣內平埔族群文化發展，縣府每年挹注資源致力協助族人復振文化及語言，先期研究計畫將透過文獻蒐集、田野調查、口述訪談，建立道卡斯族牽田祭完整紀錄，並整理基本祭典資料、歷史軌跡、進行方式、重要特徵、相關場所空間或路徑、重要相關物件、相關實踐者等資料，彙整進行文資價值評估，進而向縣府文觀局提報申請登錄無形文化資產，期盼道卡斯族人能永續牽田祭典的文化傳承。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言