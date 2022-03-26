竹市公有電動車充電格太少不夠用 市府拚3年增至270格

電動車發展前景看好，但新竹市公有停車場建置電動汽車充電專用格位太少，全市僅12格，不少電動車主反映不友善，民代也屢接獲陳情，要求市府迎合趨勢增設。竹市府交通處指出，已規畫2025年前全市增至270格汽車充電格，並研議充電收費辦法。

新竹市目前僅赤土崎停車場、牛埔停車場、民權路停車場、府後地下停車場、北區地下停車場、南寮漁港平面停車場6處設置12格電動汽車充電專用格位，平均1處2格。

特斯拉吳姓車主說，平時常開車在外奔波，但公家可供充電的汽車格位少，以赤土崎停車場來說雖設4格車格與充電樁，但有時前往竟滿位，只好悻悻然離去。竹市應向台中市取經，每座停車場都設充電設施，路邊停車也給予優惠，鼓勵環保節能。

「新竹號稱科技城，公家停車場也該跟上時代腳步」，市議員張祖琰說，電動車車主面臨不少困境，有的自家大樓不給設充電格，外面公家停車場充電格更是少得可憐，尤其關埔地區更是付之闕如，讓車主不禁感嘆關埔創稅高，但連個充電處都找嘸處。

市府交通處指出，7座獲中央補助前瞻計畫建置的停車場，依據補助要點規定須設2%比例的機車電動車位及電動汽車位，包括新竹漁人碼頭停車場、關埔國小新闢停車場、新竹市立棒球場停車場、新竹市圖書館停車場、停七立體停車場、園道五地下停車場及國際展演中心停車場陸續興建中，今、明年將設48格電動汽車充電專用格位。

交通處停車場管理科長林立偉說，依據交通部與經濟部能源發展政策方向，市府將以分年分期建置方式增設電動汽車充電專用格位，除了新建停車場一定會依據2%原則建置，既有停車場也會檢視其停車周轉率與需求，並視預算訂定建置充電格優先順序。

林立偉也說，充電樁分為慢充、快充2種形式，快充需配合台電高壓電設備，需與台電協商，慢充充電站建置相對快速，市府將參考各縣市及中央充電柱規範及政策，擬定竹市成熟可行且以利後續擴充的建置方式。