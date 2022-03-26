快訊

影／高雄今+4都是匡列隔離中個案 社區風險低

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市公有電動車充電格太少不夠用 市府拚3年增至270格

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹漁港停車場設有電動車專用充電格。圖／新竹市交通處提供
新竹漁港停車場設有電動車專用充電格。圖／新竹市交通處提供

電動車發展前景看好，但新竹市公有停車場建置電動汽車充電專用格位太少，全市僅12格，不少電動車主反映不友善，民代也屢接獲陳情，要求市府迎合趨勢增設。竹市府交通處指出，已規畫2025年前全市增至270格汽車充電格，並研議充電收費辦法。

新竹市目前僅赤土崎停車場、牛埔停車場、民權路停車場、府後地下停車場、北區地下停車場、南寮漁港平面停車場6處設置12格電動汽車充電專用格位，平均1處2格。

特斯拉吳姓車主說，平時常開車在外奔波，但公家可供充電的汽車格位少，以赤土崎停車場來說雖設4格車格與充電樁，但有時前往竟滿位，只好悻悻然離去。竹市應向台中市取經，每座停車場都設充電設施，路邊停車也給予優惠，鼓勵環保節能。

「新竹號稱科技城，公家停車場也該跟上時代腳步」，市議員張祖琰說，電動車車主面臨不少困境，有的自家大樓不給設充電格，外面公家停車場充電格更是少得可憐，尤其關埔地區更是付之闕如，讓車主不禁感嘆關埔創稅高，但連個充電處都找嘸處。

市府交通處指出，7座獲中央補助前瞻計畫建置的停車場，依據補助要點規定須設2%比例的機車電動車位及電動汽車位，包括新竹漁人碼頭停車場、關埔國小新闢停車場、新竹市立棒球場停車場、新竹市圖書館停車場、停七立體停車場、園道五地下停車場及國際展演中心停車場陸續興建中，今、明年將設48格電動汽車充電專用格位。

交通處停車場管理科長林立偉說，依據交通部與經濟部能源發展政策方向，市府將以分年分期建置方式增設電動汽車充電專用格位，除了新建停車場一定會依據2%原則建置，既有停車場也會檢視其停車周轉率與需求，並視預算訂定建置充電格優先順序。

林立偉也說，充電樁分為慢充、快充2種形式，快充需配合台電高壓電設備，需與台電協商，慢充充電站建置相對快速，市府將參考各縣市及中央充電柱規範及政策，擬定竹市成熟可行且以利後續擴充的建置方式。

另，新竹市目前公有停車場電動車充電免費，只收停車費，市府交通處也考量「使用者付費」，將參考各縣市推動情形，今年擬定電動車充電收費辦法，避免出現電動車久占車位情形，至於路邊停車是否提供電動車停車優惠，也會納入討論研議可行性。

新竹市赤土崎停車場有設4格電動車充電專用車格與充電樁。記者張裕珍／攝影
新竹市赤土崎停車場有設4格電動車充電專用車格與充電樁。記者張裕珍／攝影
新竹市府後停車場設有電動車專用充電格。圖／新竹市交通處提供
新竹市府後停車場設有電動車專用充電格。圖／新竹市交通處提供

停車場 新竹 電動汽車

延伸閱讀

克服疫情展苦練成果 竹市狂掃全國學生音樂賽58項大獎

鴻海電動車聯盟 2025發威

MIH會員大會 新創車業 積極參與

綠電、5G、電動車 賺趨勢財

相關新聞

桃園東門市場活化 最快下半年招滿

桃園東門市場歷經大火荒廢，市府斥資7.7億元重建商辦混合大樓，然去年10月啟用至今，1到3樓商業空間僅1樓有全聯超市及1...

唯一保存完整且持續辦理 後龍「牽田祭」推動登錄文資

苗栗縣後龍鎮新港社是全國道卡斯族的文化重鎮，在道卡斯族16個主要聚落中，新港社是至今唯一保持完整並持續辦理「牽田祭」的聚...

竹市公有電動車充電格太少不夠用 市府拚3年增至270格

電動車發展前景看好，但新竹市公有停車場建置電動汽車充電專用格位太少，全市僅12格，不少電動車主反映不友善，民代也屢接獲陳...

大雨影響行車整段路全塞 國道1號新竹段紫爆、車速僅16公里

國道1號南下新竹路段今天上午出現車多壅塞情形，更因大雨導致行車速度緩慢，使得車龍長超過20公里，幾乎整段新竹段車速平均都...

車站美食通／竹北嘗車站水餃 吃滇越人氣料理

竹北火車站附近美食林立，車站正前方的「車站水餃」口感扎實飽滿，距離車站走路只要5分鐘的「原橋下水餃」也是知名店家，周邊的...

比利時2神父 拿到台灣身分證

來自比利時的神父丁立偉與高立良，長年在新竹縣偏鄉地區服務奉獻，替原鄉學童爭取免費住宿，不辭辛勞奔波接送學童補習，憑一己之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。