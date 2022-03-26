大雨影響行車整段路全塞 國道1號新竹段紫爆、車速僅16公里

國道1號南下新竹路段今天上午出現車多壅塞情形，更因大雨導致行車速度緩慢，使得車龍長超過20公里，幾乎整段新竹段車速平均都不到每小時30公里，湖口到竹北路段紫爆、車速更僅16公里，此外湖口交流道平面路口出現號誌故障，警方提醒用路人應多加留意車前狀況。

國道警方表示，今天上午國道1號南向路段擁塞處，從楊梅到新竹系統都車多，因大雨影響行車視線且路面溼滑，用路人在行經新竹路段時，雖平均車速不快，仍應避免緊跟前車，才能減少追撞事故發生。

新竹縣警察局說，今天上午9時許湖口交流道平面入口、出口匝道出現號誌不亮情形，雖已派警力交管，並派員盡快修復號誌中，但因同時有國道匝道儀控，匝道亦回堵嚴重，用路人應配合路口警方指揮，保持路口淨空。