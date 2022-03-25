誠正中學旁休憩設施破舊 民盼整建維修校方這樣說

矯正署誠正中學附近有登山步道、咖啡廳，晚上還能賞夜景，常有民眾遊憩，校園圍牆外靠近咖啡廳的校地，設有涼亭、廁所且無人管制，常年被民眾認為是公園自由出入，近來有民眾反映設施損壞需維修，卻得到校方消極回應引發不滿。校方澄清該處是學校車道，考量車輛通行及戒護安全，才不建議開放民眾聚集，下周將參與民代會勘釐清爭議，研議如何改善。

誠正中學外有知名廟宇「天德堂」，旁邊還有鳳崎落日步道，因地勢高、視野遼闊，常有民眾聚集欣賞美景，就近會到誠正中學旁涼亭休憩或是上廁所，近來有民眾向鄉民代表林茂青反應設施年久失修，地面磁磚剝落、廁所及涼亭破損嚴重，而且沒有電燈，希望能夠請公部門翻修整建並拉電裝燈。

林茂青說，因為該處屬誠正中學維管，所以請立委賴香伶國會辦公室協助向矯正署溝通修繕事宜，卻得到矯正署回應「該處是學校車道，不屬於開放空間」，顯見矯正署官員根本搞不清楚狀況。他指出，1999年誠正中學建校時，曾因地方反對聲浪、前議員率民眾抗爭，而獲得學校承諾讓出部分區域做休憩設施回饋鄉里，反問校方「如果只是車道為什麼要蓋公廁、涼亭及植栽？」

誠正中學校長陳宏義表示，雖不太清楚民代所稱20多年前的協議，但已請同仁協助查找是否有相關文件或會議記錄，目前該地屬於學校車道，過去也有鐵門管制，只是10多年遭竊後改設鐵鍊管制，但效果有限，坦言學校也沒多餘人力派員24小時管控，因此呈現大門敞開的情形，長久之下，民眾也習慣入內休憩。

陳宏義說，休憩設施之前曾應公所要求修繕，但學校發現維修速度遠比不上被人破壞的速度，過去還有人跑來涼亭烤肉導致木板損壞，因此學校已在門口設置告示牌禁止民眾逗留野炊，也考量校地緊鄰矯正機關圍牆旁，有戒護安全等因素，不建議民眾聚集，呼籲民眾若內急，也能到天德堂旁使用真正的公廁。